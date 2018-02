Alle utsettelsene gir Discovery hodebry

PYEONGCHANG (VG) Uværet i Pyeongchang skaper ikke bare trøbbel for OL-arrangørene og utøverne.

Discovery, som sitter på TV-rettighetene og viser alt fra OL, tvinges til å gjøre store endringer på sine sendeskjemaer.

Denne uken er ikke mange dager gammel, men allerede er tre alpinøvelser utsatt. Kvinnenes normaldistanse i skiskyting ble flyttet fra onsdag til torsdag på grunn av en værmelding som antydet stiv kuling og vind med inntil 15 meter i sekundet.

Utsettelsen betyr også at skiskytterguttas normaldistanse torsdag først starter klokken 20.30 lokal tid. Også kombinert ble utsatt i dag.

– Det er aldri ideelt med kanselleringer, hverken for utøverne, seerne eller produksjonsteamet her i Pyeongchang. Men alle er enige om at det ikke er ønskelig å gjennomføre øvelser under uforsvarlige forhold, sier mediesjef Hanne McBride i Discovery.

– Et lappeteppe

Rent praktisk betyr utsettelsene og kanselleringene at Discovery må gjøre endringer i sitt sendeskjema.

– OL-skjemaet er et sirlig planlagt lappeteppe i utgangspunktet, så det er klart det er litt utfordrende, men allerede i planleggingsfasen opererer vi med plan a, b, c, d, e og f. Det er umulig å planlegge for alt, men det er en erfaren gjeng som har jobbet med dette i årevis, så de er godt vant til å operere under disse forholdene, sier McBride og antyder at kanselleringene er verst for TV-seerne som kanskje har planlagt litt for å få med seg det som skjer.

– Slik det ser ut akkurat nå, blir det om ikke annet et tettpakket, fantastisk program i morgen sett med norske øyne, når de skal prøve å gjennomføre flere av de utsatte øvelsene. Så krysser vi fingre for at vinden løyer, sier Hanne McBride.

Rent praktisk fører flyttingen av alpinøvelsene i morgen til at kommentatorene Håkon Bjercke og Tom Stiansen rett og slett ikke rekker å flytte seg mellom stadionene.

– Rennene er tett på hverandre i tid, på forskjellige arenaer, og alpint-kommentatorene våre kan ikke være to steder på en gang. Det betyr at de må kommentere såkalt off-tube, altså ikke fra arena. Det er selvsagt ikke optimalt, men dette er helt vanlig i verdenscup resten av året. Vi har reportere på plass på begge arenaene, og sendingene ledes av Kenneth Fredheim og Kjetil André Aamodt. Lasse Kjus gjør analysene som vanlig, så vi er trygge på at opplevelsen for seerne blir god, sier McBride.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.