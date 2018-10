GULL-LØPER OG GULL-TRENER: Håvard Lorentzen (t.v) ble i mai tildelt Oscar-statuetten etter gullsuksessen forrige sesong. Treneren Jeremy Wotherspoon (t.h) har tidligere mottatt samme utmerkelse. Foto: Jostein Magnussen

Norges gulltrener sa nei til dobbel lønn

HAMAR (VG) Håvard Lorentzens gulltrener Jeremy Wotherspoon (42) takket nei til et tilbud om dobbel lønn av den han fikk i Norge midt under de norske jubeldagene på skøytebanen i Pyeongchang-OL.

Det bekrefter kanadieren i et intervju med VG foran distanse-NM på Hamar de kommende helgen, og sesongstarten i verdenscupen i Japan 16. til 18. november (Obihiro) og 23. til 25. november (Tomakomai).

– Jeg fikk tilbud etter OL. Noen ville vært bedre betalt. Men det er ikke poenget. Jeg er ikke opptatt av pengene. Det viktige for meg er filosofien sporten drives etter, og livskvalitet. Jeg ville bli her, sier det norske sprintlandslagets trener Jeremy Wotherspoon.

– Derfor er det heller ikke viktig hva jeg får betalt her i Norge, tilføyer han når det gjelder hans nye toårs kontrakt med Norges skøyteforbund.

– Var det snakk om mye penger dengang?

– Et av dem, ja. De sa at de ville betale meg dobbelt, uansett hva jeg tjente da, svarer han.

– Det tilbudet fikk du etter OL?

– Nei, det var under OL, svarer Jeremy Wotherspoon på VGs spørsmål.

Han røper at andre tilbud lød: «Fortell oss hva du vil ha, og du får det.»

Mens Håvard Lorentzen vant OL-gull på 500 meter og OL-sølv på 1000 meter var Jeremy Wotherspoons daværende toårs kontrakt med Norges skøyteforbund (og delvis Fana skøyteklubb) i ferd med å løpe ut.

Generalsekretær Halvor Lauvstad i Norges skøyteforbund sier til VG i dag at han ikke er overrasket over at skøyteforbund «østover», det vil si for eksempel Japan, Sør-Korea og Kina, gjerne ville ha kloa i Norges sprintsuksesstrener.

Det tok imidlertid ikke lang tid etter at OL var over til Wotherspoon hadde forpliktet seg til å trene Håvard Lorentzen & co ytterligere to år.

– Jeg ville ikke forsøke å «dra ut» noe mer av NSF (Norges skøyteforbund), sier han med tanke på at tilbudet om «dobbelt lønn» et annet sted ville vært et godt forhandlingskort.

På spørsmål om hvorfor han ikke skrev under for fire nye år, frem til og med Beijing-OL 2020, svarer Jeremy Wotherspoon at «vi» foretrekker å ha det mer fleksibelt. «Vi» er han, kona Kim Weger (38) og datteren Ella (9). Rundt jul venter de familieforøkelse. Jeremy Wotherspoon skal bli far for andre gang.

Det er en av årsakene til at han sammenlignet med forrige sesong ikke vil være like mye «hands on» som sjeftrener for Norges skøytesprintere. Når det gjelder gullgutten Håvard Lorentzen mener Jeremy Wotherspoon at det ikke er så nødvendig.

– Han er i stand til å gjøre det han skal. Jeg stoler på at han gjør det, sier Jeremy Wotherspoon.

Håvard Lorentzen, som avsluttet forrige sesong med å bli sprintverdensmester i Kina, mener at Wotherspoon er spesielt god «på det mentale», men understreker som Wotherspoon at de ikke har særlig behov for å sette seg ned i en slags formelle møter når det gjelder den delen av treningen.

– Du stoler blindt på ham?

– Jeg følger med. Men han har god kontroll. Jeg tror han er mannen som kan få meg til å gå enda fortere, svarer Håvard Lorentzen.