Frank Lampard yppet seg mot Chelsea

(Chelsea-Derby 3–2) Frank Lampard (40) spilte 429 kamper for Chelsea. Onsdag kveld satte han «en støkk» i gamleklubben som Derby-trener.

Publisert: 31.10.18 22:43 Oppdatert: 31.10.18 23:08

Lampard overtok som Derby-manager i vår. Onsdag kveld var han tilbake på Stamford Bridge.

Og Derby scoret faktisk de fire første målene - bakdelen var at halvparten var selvmål.

For hjemmelaget tok ledelsen etter fem minutter. Fire minutter senere scoret Derby i rett mål, Fikayo Tomori sørget for utligningen. Så satte Richard Keogh ballen i eget mål, før Martyn Waghorn fant rett mål i fjerde runde i liugacupen.

Etter 41 minutter scoret omsider en Chelsea-spiller da Cesc Fabregas satte ballen i mål.

Lampard og Derby slo ut selveste Manchester United etter straffer i forrige runde.

Husker du Manchester Uniteds marerittkveld? Eventuelt kan du ta en titt her:

Nord-London-lagene vant

Reservepregede Arsenal og Tottenham vant også sine respektive kamper onsdag kveld.

Tottenham reiste vestover for å møte West Ham på London Stadium. To mål av Son Heung-min og én scoring av Fernando Llorente var nok til å vinne 3–1 over bynaboene.

Lucas Perez redusering etter 71 minutter ble ikke annet enn et trøstemål.

Det var cupkveld i Nederland også. Se Martin Ødegaard score sitt første mål for Vitesse her:

Arsenal tok på sin side i mot Blackpool hjemme og fikk tok ledelsen etter 33 minutter ved Stephan Litchsteiner.

Unggutten Emile Smith-Rowe (18) la på til 2–0 for vertene før Paudie O'Connor reduserte etter 66 minutter.

Her kan du se alle målene:

Smell for Crystal Palace

Crystal Palace med Alexander Sørloth fra start gikk på en smell borte mot Championship-laget Middlesbrough.

Lewis Wing scoret tre minutter på overtid i den første omgangen, og flere mål ble det ikke. Dermed er cupeventyret over for Sørloth og Palace.