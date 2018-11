HESTEDAME: Kristin Andresen, som er gift med tobakksarvingen Johan H. Andresen. Bildet er tatt på Epona Ryttersenter. Foto: Sørbø, Krister

Andresen-familien ville gi 19 millioner kroner for unghest - men tapte budrunden

Kristin Andresen bød 19 millioner kroner for en hest under en hingstauksjon i Hannover - men ble «slått» av en tysk-dansk konstellasjon som betalte 20 mill. kroner for hingsten.

Det er nettstedet ridehesten.com som melder om den harde budkampen under auksjonen i Tyskland . Kristin Andresen er gift med tobakksarvingen Johan H. Andresen jr . og har gjennom mange år jobbet med hestesporten. Datteren Alexandra (22) håper å være med i dressur under Tokyo-OL om to år.

Kampen sto om den to og et halvt år gamle hingsten etter Vivaldi/Dancier. Konstellasjonen med tyske Paul Schockemöhle og den danske stallen Helgstrand trakk altså det lengste strået til slutt.

– Selve budgivningen var veldig spennende, men jeg var med og bød på fire hingster, og endte opp med to, som jeg er veldig fornøyd med. Det blir en utfordring for Helgstrand/Schockemöhle å forrente kjøpesummen og samtidig holde hingsten frisk. Det er et ekstremt press på slike unghingster, og mange tåler det ikke, fastslår Kristin Andresen i en melding til VG.

20 mill. kroner er veldig mye penger, selv i hestesporten, ikke minst fordi dette er en unghest som man ennå ikke vet hvor god kommer til å bli.

VG omtalte nylig Bjørn Rune Gjelstens kjøp av en spranghest til 4.2 mill. kroner under en auksjon i Nederland. Men dette hadde altså bare vært «småpenger» om Kristin Andresen hadde fått tilslag på hesten i Hannover- auksjonen.

Men hun fikk altså tilslag på to andre hester på auksjonen. Andresen ga, i følge ridehesten.com, 5.4 mill. kroner for en hest etter Dimaggio/Sir Donnerhall og 1.1 mill. kroner for en annen hest etter Dancier/Wolkenstein II.

– Hingstene som jeg kjøpte inn, er for bruk i avl og senere for bruk som ridehest og salg, skriver Kristin Andresen i en melding til VG.

– Mine hingster ligger i et dansk selskap og det er i samarbeid hingstestasjonen Katrinelund, ved Ib Kirk, og en av verdens beste unghestoppdrettere, Jan Christensen på Noagård.

Andresen forteller hvordan hun jobber og hvordan det kan gi lønnsomhet:

– Denne type investeringer arbeider vi med å utvikle til lønnsomme prosjekter ved å bruke hingstene i avlen og utvikling og salg. Det krever et godt fundament og gode gangarter hos hingstene. Videre må de levere i unghestmesterskapene og ikke minst vise at de avler gode føll og senere ridehester.

– En god unghingst som min Donkey Boy kan ha 200 hopper á 1500 euro pr. år. Oppnår du svært gode internasjonale resultater i sport og avl, kan du ha 500 hopper pr. år, forteller Kristin Andresen.

Kjapp hoderegning: 500 hopper betyr bortimot seks mill. kroner i inntekter på dette i året.

Andresen fastslår overfor VG at hun er bekymret for utviklingen:

– Vi ser i det europeiske markedet, eller det er nå et internasjonalt marked, at det er en monopolisering, ved at de store aktørene, som Helgstrand og Schockemöhle, slår seg sammen, og får hjelp av investeringsfond.

– Vi er mange som med bekymring ser på denne markedsdominansen/monopoliseringen. Det er ikke bra for mangfoldet eller at det er en svært begrenset genpol som videreføres, skriver Andresen i en melding til VG.

– I tillegg forsvinner alle de små nasjonale hingstestasjonene. De har ikke kapital til å investere i slike høyrisikoprosjekter, som hingster er. Jeg anser også at denne monopoliseringen, sammen med de høye investeringskostnader, vil føre til høyere priser for bedekninger, og følgelig færre som har råd til å avle.

Datteren Alexandra Andresen, som i 2016 ble kåret til verdens yngste dollarmilliardær, satser stort i dressur og har OL i Tokyo i 2020 som siktemål.

Kristin og Johan H. Andresen har i mange år støttet ryttersporten gjennom selskapet Ferd, men i januar i år fortalte Kristin Andresen at de kuttet støtten - i protest mot forbundet.

– Jeg har vært største sponsor til dressuren og rekrutteringen i mange år, men nå er jeg lei av hvordan administrasjonen av sporten drives, sa hun til VG den gang.