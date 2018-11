KONGELIG TRØST: Sven Kramer viser medfølelse overfor Sverre Lunde Pedersen etter at nordmannen i par med nederlenderen falt på 10.000-meteren og tapte gullmedaljen sammenlagt i allround-VM forrige sesong. Foto: Leo Vogelzang VOF / Foto: Leo Vogelzang VOF

Norges nye skøytesjef: – Dette kan vi lære av Kramer

2018-11-04

HAMAR (VG) Norges nye skøytesjef Bjarne Rykkje (40) mener at norske landslagsløpere kan lære mye av tidenes hurtigløpskonge og hans landsmann Sven Kramer (32) når det gjelder «mentalitet».

– Mentalitet! Fordi vi ikke kan «ta med» fysikken, svarer Bjarne Rykkje på VGs spørsmål om hva han vil ta med seg til Norge fra sine fire år som trener for Sven Kramer i det nederlandske profflaget TeamLottoNL-Jumbo.

Bjarne Rykkje ble født i Bergen i 1978. Han har norsk far og nederlandsk mor. I 1980 flyttet de til Nederland. Bjarne Rykkjes bror Brigt (43) representerte Norge på skøytebanen i EM i 1997 og 1999 , mens Bjarne var en habil løper på nasjonalt plan i Nederland - også da Sven Kramer første gang for alvor gjorde seg bemerket for 14 år siden.

Bjarne Rykkje satset etter hvert på en trenerkarriere. Siden 2010 har han vært trener for profflag i Nederland. De siste fire årene har han som assistent under «en av verdens beste trenere» (Sverre Lunde Pedersens ord ), Jac Orie, hatt ansvaret for blant andre OL-gullvinnerne og verdensmesterne Kjeld Nuis, Patrick Roest og Sven Kramer.

9 VM-gull allround Sven Kramer (32) Født: 23. april 1986 Sivil status: Kjæreste og samboer med Nederlands landhockeystjerne Naomi van As siden 2007. Paret har en datter. Meritter: Blant andre 19 gull distanse-VM, 9 EM-gull allround, 9 VM-gull allround, 4 OL-gull. Nederlandsk allroundmester første gang sesongen 2004/05.

På spørsmål om hvorfor sistnevnte har vært så suveren som han har vært i over 10 år, svarer Bjarne Rykkje - på norsk - «mye».

– Men det viktigste er det fysiske. I Nederland er ingen i nærheten av ham. I alle fall ikke i allround. Han er «ganske bra» på sykkelen og når det gjelder styrke. Men han er enda mer «laget» for skøyter, sier Bjarne Rykkje - beskrevet som «litt nerd» av landslagets suverene veteran Håvard Bøkko (31).

– Har det med genetikk å gjøre?

– Ja, det kan være det. Faren og moren var skøyteløpere. Jeg tror imidlertid egentlig det har å gjøre med at han trente hardt og på rett måte som ung. Men ikke alt for hardt, svarer Bjarne Rykkje - som sa ja til å trene Norge rett før jul i fjor og tok over for Sondre Skarli (32) etter Norges suksessesong 2017/18.

Fysikken og eventuelt genetikken; det er altså det Bjarne Rykkje ikke kan «ta med» - eller overføre - fra Sven Kramer til Norges allroundløpere som han nå har som jobb å få til å gå enda fortere.

– Hva legger du i Kramers «mentalitet»?

– Alt skal være på topp. Trening og hvile. Hele tiden. Nesten 24 timer i døgnet å fokusere på å bli bedre. Han er slik hele tiden, og når det ikke er slik for ham, er det slitsomt for ham, svarer Bjarne Rykkje og mener at Sven Kramer (som nylig fikk en datter sammen med Naomi van Az) trives best og er best når han er «på».

Rykkje ramser opp når det gjelder Kramers opptatthet av detaljene:

Skøytene er alltid på topp. Han følger opp testene, ser etter muligheter for forbedringer og endringer av dem. Matvanene perfeksjoneres. Søvn likeså. Kramer er ifølge Bjarne Rykkje til og med «opptatt av hva han tenker på når han går løp».

Og selvsagt apparatet rundt. Hvordan det administreres.

– I Nederland er det bare han som er slik, hevder Bjarne Rykkje.

– Er han veldig krevende?

– Nei. Han er stor i kjeften, men også god sosialt. Det er ikke så merkelig at han har vunnet så mye, svarer Bjarne Rykkje noen dager før distanse-NM i Vikingskipet på Hamar.

På VGs spørsmål om Nederlands suksess er et resultat av kun «rene midler» eller om noen av resultatene - for eksempel Nederlands totale medaljedominans i Sotsji-OL - skyldes doping, svarer Bjarne Rykkje at de under hans tid i TeamLottoNL-Jumbo hadde samme holdning «som Norge».

– «Rent lag». De andre (profflagene i Nederland) vet jeg ikke noe om. Jeg tror ikke det har skjedd noe. Jeg har ikke sett noe, sier han.

– Hva med Thyrax?

– Det er vanskelig. Det står ikke på dopinglisten. Det er i gråsonen. I LottoJumbo var det ingen som brukte det. Det er det heller ikke i Norge. Vi vil ikke ha noen som bruker det på laget. Det er veldig vanskelig å vite hvordan en løper med slike problemer skal trene, svarer han på spørsmål om medisinen som er laget for pasienter som har problemer med skjoldbruskkjertelen.

– Det er lett å tenke slik. Men hvor mange skøyteløpere er det i Nederland? Kanskje flere enn i resten av verden. Hvis de ikke hadde gjort det (bra), ville jeg sagt at det var ganske dårlig. Doping. Det tror jeg ikke på, tilføyer Bjarne Rykkje angående årsakene til Kramer & cos nær evigvarende suksess.