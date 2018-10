Carlsen skaffet seg pusterom som verdensener

(Magnus Carlsen-Vladimir Potkin 1–0) Magnus Carlsen (27) presset «blod ut av stein» og skaffet seg selv et lite pusterom i kampen om å beholde plassen som verdensener i sjakk.

Den russiske landslagstreneren Vladimir Potkin ble slått i et parti lørdag der mange trodde at det skulle bli remis. Carlsen førte an da Vålerenga vant 4,5–1,5 over russiske Molodezka i Europacupen i Hellas.

– Magnus vil gjerne stille som verdensener til VM-matchen i november. Det skjerper han nok ekstra i Europacupen, sier manager Espen Agdestein.

På sosiale medier var det stor enighet om at det gikk mot remis da Carlsen – i kjent stil – klarte å presse fram seier etter 49 trekk mot russeren.

– Dette er jo Magnus’ varemerke, så jeg er ikke så overrasket, sier Agdestein.

– Så lenge stillingen ikke er avklart, kan man ikke være trygg på remis mot Magnus. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger tilskuere har konkludert med remis for tidlig.

Remis ville ha gitt minuspoeng for Magnus Carlsen på verdensrankingen. Nå økte han i stedet avstanden ned til toeren, Fabiano Caruana, med to ratingpoeng. Carlsen har 2841,0 mot sin amerikanske VM-motstanders 2832,3, en differanse på 8,7 poeng. Det er altså verdens to desidert beste sjakkspillere som møtes i VM-matchen – om vi ser på ratingen.

Den norske sjakk-eksperten Tarjei J. Svensen sa til VG før starten på Europacupen at Carlsen trolig må ha 4,5 poeng hvis han spiller seks runder i turneringen. Det skyldes at han sannsynligvis kommer til å møte spillere som er en god del lavere rangert enn han selv.

Vålerenga tok en sterk seier mot russerne. I tillegg til Carlsen, vant også bosniske Borki Predojevic og russiske Evgeny Romanov sine partier. Begge disse har to seirer av to mulige så langt for Vålerenga, som fredag vant mot Echiquier Amaytois.

Vålerenga hvilte lørdag sine norske toppspillere Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen. 14 lag har full pott etter to runder av Europacupen. Det stiller i alt 61 lag. Nordstrand og SK 1911 er de to øvrige norske deltagerne i Hellas.

Søndag skal Vålerenga møte tsjekkiske AVE Novy Bor, og Carlsens motstander er Radek Wojtaszek, som tidligere har analysert nordmannen ut og inn som en del av teamet til Carlsens VM-rival i 2013 og 2014, Viswanathan Anand.

Carlsen tapte for polakken i Wijk aan Zee i 2015, men har ellers bra tak på Wojtaszek.