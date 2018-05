LANDSLAGSLØPER: Emil Iversen, her fra showrennet Kulåssprinten i mars i år. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Trener-Iversen sendes på gangen når sønnen er tema

Publisert: 08.05.18 06:48

ULLEVAAL (VG) Landslagssjef Vidar Løfshus innrømmer at familieforholdet mellom landslagsløper Emil Iversen (26) og pappa Ole Morten Iversen (59) er blitt diskutert før sistnevnte ble ansatt som kvinnetrener.

Det er ikke akkurat hverdagskost at far og sønn jobber i samme organisasjon, under samme avdeling (sport), i Norges Skiforbund.

Men det er tilfelle nå. Mandag ble nemlig Ole Morten Iversen presentert som ny landslagssjef for damer elite. Samtidig er sønnen, Emil Iversen , en av de mest profilerte løperne på allroundlaget herrer.

– Det er en nær relasjon og et spørsmål vi ikke kunne gå rundt da vi diskuterte viktige ting. Vi har snakket om hvordan det skal håndteres, sier Løfshus til VG.

Han innrømmer at de har diskuterte hvordan relasjonen mellom de to skal håndteres og svarer «ja» på spørsmål om det er en reell utfordring.

– Vi har snakket om det. Han må selvfølgelig trekke seg tilbake. Sånn er det i alle type miljøer: I den grad du er inhabil, så må du trekke deg tilbake, sier Løfshus til VG.

Kunne vært problematisk

Han sier Ole Morten Iversen, i den grad situasjoner og spørsmål som omhandler hans egen sønn skulle dukke opp, må forholde seg profesjonelt til det. I tillegg sier Løfshus at hvis det ikke fungerer, så må de rundt si ifra om det.

Løfshus vet at det ikke er helt usannsynlig. Emil Iversen er en svært frittalende utøver og har hatt en mening om flere saker siden han slo gjennom.

I tillegg han har vært i en rekke omdiskuterte uttaksdiskusjoner. Spesielt under Lahti-VM i 2017 , men også sist OL-sesong. Han ble blant annet vraket til verdenscupen i Toblach før jul . I tillegg ble han ikke funnet god nok til en rekke OL-distanser i Pyeongchang denne vinteren.

– Nå er det distanse- og sprinttrenere som diskuterer uttak. Men Ole Morten er ikke til stede hvis vi sitter i en forsamling og slike problemstillinger dukker opp. Da må han ut. Ut på gangen, sier Løfshus – og smiler litt, samtidig som han har en seriøs mine i ansiktet.

– Det er kanskje best for Ole Morten Iversen selv også?

– Ja. Det ville vært problematisk i miljøet også hvis folk hadde trodd at han kunne trukket i trådene mot andre trenere og eventuelt meg, sier Løfshus.

– Har det i bakhodet

For den nye damelandslagstreneren var det viktig at sønnen, som han konfererte med før han takket ja til jobben, var positiv til at han skulle inn i Norges Skiforbund.

– Hvis han hadde syntes det var ekkelt, så hadde jeg ikke tatt den i det hele tatt. Så har vi kanskje et far-sønn-forhold som er litt annerledes. Han har vært selvgående. Jeg har ikke vært tett på og ikke vært med på alt av trening og konkurranse. Det gjør det lettere.

– Dere er jo et trenerkollegium, hvordan ser du på rollene og den utfordringen du får?

– Det er sånn at herretrenerne tar ut lag for herrene. Når det gjelder uttak skal jeg ikke være til stede. Men det kan være andre utfordringer å tenke på …

Fakta Dette er Ole Morten Iversen: *Alder: 59 Arbeid: * Ble ansatt som heltids langrennstrener ved skigymnaset i Meråker i 1983. * Norges Skiforbund 1991-1994, juniortrener (assistent til Erik Røste 1991-1992). * Norges Skiforbund 1998-2000, landslagstrener kvinner elite sammen med Inge Andersen. * Team Trøndelag: Hovedtrener 2012–2014. * Sveriges Skiforbund: Hovedtrener kvinner elite, 2016-2018. * Kretslagstrener Nord-Trøndelag, 80-tallet. * Barne- og ungdomstrener IL Varden Meråker i 10 år. * Ansatt som trener for langrennskvinnene i Norges Skiforbund på en toårskontrakt. Kilde: NTB

– Som hva da?

– Hvis vi «driter oss ut» og gjør ting som er dumt og galt, så blir det en belastning for den andre. Men hvis både Emil og jeg gjør en bra jobb på det vi er satt til, og oppfører oss som folk, så blir ikke dette noe problem. Men vi har i bakhodet at vi er i et slektsforhold, jobber i samme system og at vi må passe oss litt. Men hverken han eller jeg har tanker om at det blir vanskelig.

– Får vi en tam Emil Iversen nå som pappa har blitt landslagstrener?

– Nei, jeg håper ikke det. Jeg synes han i mange sammenhenger er flink i media og sier bra ting. Noen ting kunne nok vært annerledes, men han klarer å formidle annet enn standardsvar. Det må han fortsette med og være en fargeklatt i miljøet. Vi trenger det, sier pappa Iversen.

«Grugleder seg»

Han tar for øvrig fatt på jobben umiddelbart. Ennå er det ikke bestemt hvem som blir hans assistent. Iversen var selv positiv til at stillingen blir utlyst, men er opptatt av at det skal være en trener som har andre kvaliteter enn ham selv.

Noe av det første han selv skal gjøre er å gå i samtaler med utøverne sine og sier at han gleder seg til å komme i gang.

På pressekonferansen uttalte han at likevel at han «grugleder» seg.

– Det handler om at du vet at det er flere utfordrende ting. Media, reiser og forventninger til resultat. Med den prestasjonskulturen og utøvere på det nivået, så er det spenninger som dukker opp og du må ta tak i. Sånn er det i alle slike miljøer, som du må bruke tid og energi på. Det vil sikkert komme. Men de positive tankene og forventningene var viktigere for meg, sier Ole Morten Iversen.