VM-analyse: Sjanseløse, sjanseløse – nesten sjanseløse

Publisert: 08.05.18 15:57

HERNING (VG) Kampene mot overmakten. Kattens lek med musen. David mot Goliat. Ishockeylandslaget vil – på papiret – være sjanseløse mot sine tre neste VM-motstandere frem til fredag her i Herning.

Finland tirsdag klokken 20.15, Canada torsdag 20.15 og vertsnasjonen Danmark fredag klokken 16.15.

Med fjerdeplass i gruppe B bestående av åtte lag (i Herning/gruppe A spiller i København), er Norge for øyeblikket, før Latvia-Sør-Korea tirsdag ettermiddag, klar for kvartfinale.

Etter kamp tre, fire og fem vil trener Petter Thoresens mannskap høyst sannsynlig ha rast flere plasser, med høy risiko for å rykke ned til VM-nivå to foran de to siste gruppespillkampene mot USA søndag og Sør-Korea mandag.

Dette er ikke noe nytt. Slik har det stort sett alltid vært siden Norge rykket opp til A-VM for 13 å siden. Kvartfinaler i 2008, 2011 og 2012; ellers stort sett kniven på strupen med tanke på nedrykk (til og med da Mats Zuccarello spilte VM for Norge for første gang på seks år i Moskva-VM 2016).

Årsaken er det store klasseskillet blant verdens 16 beste ishockeynasjoner. Det VM-skillet går som regel mellom Canada, Russland, Sverige, Finland, USA og Tsjekkia på den ene siden – på toppen – og de 10 andre under skillet.

Sveits pleier å være for gode til å nevnes i snakk om bunnstriden. Den siste kvartfinaleplassen kan gå til ganske mange. Norge, Tyskland, Danmark og Slovakia. Men gjerne ikke til de siste som har rykket opp fra nivå to, denne gangen Sør-Korea og Østerrike.

Det er verdt å merke seg at det ikke er lenge siden A-VM besto av åtte nasjoner, og at det er enda kortere tid siden «elitedivisjonen» besto av 12 – som hockeyeksperter fra toppnasjonene vanen tro allerede har tatt til orde for å gjeninnføre her i Danmark.

Det er lett å gi dem rett.

Se bare på hva som venter Norge de tre neste kampene – «kampene mot overmakten»:

Finland har vunnet 8–1 over Sør-Korea og 8–1 over Latvia, som Norge i åpningskampen tapte 2–3 for etter spilleforlengelse . 20 år gamle Sebastian Aho fra NHL-klubben Carolina Hurricanes har scoret fire mål og lagt seks målgivende pasninger. Rekkekameratene hans Teuvo Teräväinen (Carolina Hurricanes) og Veli-Matti Savinänen (KHL-klubben Yugra Khanty-Mansijsk) – i Finlands 2. rekke – har scoret tre mål hver og lagt seks målgivende pasninger til sammen.

De tre har scoret fire mål enn Norge til sammen, som med seks mål i ordinær spilletid har scoret over forventning. Landslagsveteran Anders Bastiansen (37) er Norges toppscorer med to mål (pluss ett på straffeslag).

Finlands VM-lag består av åtte spillere fra verdens beste liga, NHL, og fire fra verdens nest beste liga, Russland-baserte KHL.

Norge har, med Mats Zuccarellos fravær, ingen fra NHL, og ingen fra KHL – men blant annet 13 fra GET-ligaen.

Norge har imidlertid vært nær ved å klå Finland i tidligere VM. I 2008: 2-3 i spilleforlengelsen. Senest i fjor da Andreas Martinsen (opptatt med sluttspill i NHLs farmerliga nå) utlignet til 2-2 noen sekunder før ordinær spilletids slutt, og Finland vant i spilleforlengelsen.

Canada stiller med 22 spillere fra NHL, vel å merke spillere fra lag som er slått ut av det pågående NHL-sluttspillet. Men Connor McDavid (21) er sammen med Sidney Crosby (slått ut med Pittsburgh Penguins i natt) NHLs absolutte superstjerne. Han har «bare» scoret ett mål og lagt seks målgivende pasninger i løpet av tre VM-kamper.

Canada tapte åpningskampen 4-5 for USA i spilleforlengelse, for så å slå Sør-Korea 10-0 og Danmark 7-1. Norge har slått Canada i VM, 4-3 i St. Petersburg for 18 år siden. Da endte Norge på 10. plass, Russland med tidenes stjernegalleri på 11. plass.

I 2011-VM var «hockeygutta» centimeter fra å gjenta «sjokket» (tap 2-3). I utgangspunktet nederlagsdømte Norge møtte Finland i kvartfinalen, der Ken André Olimb lekte inn 1-0 på straffeslag i andre periode. Finland vant 4-1, og slo Sverige 6-1 i VM-finalen.

Undere har skjedd, og vil skje.

For eksempel hvis Norge slår Danmark fredag. Norge er i utgangspunktet – på papiret – «nesten sjanseløse».

Danmark kommer til kampstart klokken 16.15 etter en hviledag, Norge rett fra oppgjøret mot Canada sent kvelden før (kampstart 20.15).

Danskenes VM-tropp består av fem spillere fra NHL, hvis Mikkel Bødker og Jannik Hansen rekker å komme hjem etter at deres San Jose Sharks ble utslått av NHL-sluttspillet. Danmark har fem spillere fra KHL.

Norge har historisk sett vunnet 33 ganger over Danmark, og tapt 30 oppgjør. I VM og OL-sammenheng gikk det riktig fint for Norge fra 2006 til Minsk-BM 2014: Seks seirer på rad.

Det snudde for tre år siden. Norge tapte 1-4 i Ostrava-VM 2015 og 0-3 i Moskva for to år siden.

PS! Etter tre tap for Sverige, Frankrike og Russland, ga Hviterussland tirsdag sin trener Dave Lewis sparken. Sergej Pusjkov (54) overtar som VM-sjef. Pusjkov har spilt for Frisk, Vålerenga og Storhamar, og han har vært trener for Tønsberg.

