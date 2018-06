GOD START: Landslagssjef Petter Thoresen gir uttrykk for hva han mener under Norges åpningskamp mot Latvia (2–3 etter spilleforlengelse) i VM 5. mai i Herning. Spillerne fra venstre: Eirik Salsten, Steffen Thoresen og Anders Bastiansen. Foto: DAVID W CERNY / X01548

Hockeysjefen om spillerkritikken: Må holde kjeft

Publisert: 13.06.18 10:01

SPORT 2018-06-13T08:01:10Z

Ishockeylandslagets sjeftrener Petter Thoresen (56) sier til VG at han vil etterkomme VM-spillernes ønske om å endre måten han kommuniserer med dem på.

– Det er ting jeg må jobbe med. Jeg er fæl til å kommentere det som skjer på isen under kampene. Jeg «kommenterer» i stedet for å holde kjeft. Jeg må være mer veiledende og informativ, vedgår Petter Thoresen overfor VG.

Bakgrunnen er landslagsspillernes evaluering etter sesongen 2017/18 og VM i danske Herning de to første ukene i mai, der Norge endte på 13. plass (av 16 nasjoner) etter å ha slått Sør-Korea 3–0 i siste kamp.

Ishockeyforbundets sportssjef Petter Salsten (53) sammenfatter spillernes kritikk og innspill, formidlet av spillerutvalgets Jonas Holøs (kaptein), Mathis Olimb, Ken André Olimb, Alexander Bonsaksen, Martin Røymark og Mats Rosseli Olsen i tre punkter:

1) Trenings-planlegging, som mest dreier seg om treningsleiren og oppkjøringskapene før VM.

2) Spillesystem - hvordan «vi» opptrer på isen.

3) Kommunikasjon.

Det siste punktet gjelder «mye», men først og fremst trener Petter Thoresen og hans støtteapparat sin bruk av video (analyse motstander/eget spill), og måten Thoresen og hans assisterende trenere Sjur Robert Nilsen og Pekka Alcén forholder seg til spillerne.

– Regimet nå har en tydelig lederstil med tilbakemeldinger som er direkte, sier Petter Salsten på bakgrunn av det spillerne har gitt uttrykk for - og det han har tatt opp med Petter Thoresen og hans to assistenter.

Han forklarer at det også kan dreie seg om hvordan de tre kommuniserer seg i mellom under kampene. De er alle tre «veldig verbale», noe som av spillerne kan oppfattes som stressende.

– Stemmen min er der for mye, bekrefter Petter Thoresen.

Thoresen erstattet Roy Johansen (58) som ishockeylandslagets sjef etter VM i 2016. Han startet jobben med å ta Norge til 2018-OL via kvalifiseringen på hjemmebane med Mats Zuccarello & co i september 2016 .

I Pyeongchang gikk «hockeygutta» til OL-kvartfinalen for første gang. Petter Thoresens har ett år igjen av kontrakten som han undertegnet i desember 2015. Han sier at han også neste sesong vil ha med seg Sparta-trener Sjur Robert Nilsen og Lillehammers nye keepertrener Pekka Alcén som assistenter.

Konfrontert med den ferske spillerkritikken, sier Petter Thoresen at han vil involvere spillerne i større grad.

– Jeg kan være vanskelig å nå frem til. De kvier seg kanskje for det (å ta initiativ til samtaler og diskusjoner). Vi må få til en mykere overgang mellom spillere og trener. Kommunikasjonen må bli bedre, slik at spillerne får et større eierskap til det vi driver med, sier Petter Thoresen.

Han tilføyer at det gjelder for alle i landslagets trenerapparat, men er understreker at han først og fremst tenker på seg selv.

– Jeg synes det er helt ålreit å få tilbakemeldinger på dette. Det gjør meg bedre, sier han.

Om de andre punktene i spillerkritikken sier han følgende:

2) (Spillesystem) – Vi slapp antakelig inn flest mål i etablert forsvarsspill i VM. Vi må øve mer på soneforsvar. Vi er sårbare hvis vi (i etablert forsvarsspill) ikke er lynraske «ut på dem» (motstanderne). Vi fikk ikke øvd nok på dette i kampene og under treningene før VM. Samtidig må vi utvikle det individuelle forsvarsspillet.

1) (Trenings-planlegging) – Oppkjøringen til VM kommer etter en lang (klubb)sesong. I forbindelse med dobbeltlandskamper (før VM) kan vi ha vært for mye på is, med for lange økter. Inn i de to-tre siste ukene før VM behøver vi ikke kjøre på like hardt som i starten av oppkjøringen. Jeg har invitert til individuell styrketrening, mens spillerne nå ønsker flere fellestreninger (styrke).