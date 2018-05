Stabæk-leder etterlyser ydmykhet fra dommersjefen: – Det er helt uhørt

Publisert: 30.05.18 18:41

SPORT 2018-05-30T16:41:43Z

NADDERUD (VG) Stabæks sportsdirektør Inge André Olsen (40) har sett seg lei av antall svake dommeravgjørelser i årets eliteseriesesong. Nå krever han at det tas tak blant dommerne.

– Mitt poeng er ikke å slakte dommerstanden, men man må være ydmyk. Når dommersjefen triller terning og ser fem av seks? For meg er det helt uhørt. Det irriterer oss at man kan trille en terning eller å si at man er ok fornøyd med dette.

Tirsdag fortalte dommersjef i NFF, Terje Hauge, til VG at han er fornøyd med dommernes innsats i årets sesong. Olsen sikter i tillegg til episoden i april hvor Hauge ga karakter 5 i vurderingen av kamplederne i et Fotballrunden på MAX.

– Det er menneskelig å gjøre feil, men man må prøve å forbedre seg. Man må være ydmyk. Det har ikke vært bra nok. Jeg debuterte i Eliteserien i 1996 og har vært med i 22 år. Jeg kan ikke huske at vi har vært i nærheten av å se så mange rare og svake avgjørelser, fortsetter Olsen.

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg deler Olsens oppfatning og mener Terje Hauge må gå som føle av de mange svake avgjørelsene.

– Må dommersjefen ta et større ansvar?

– Skal ikke legge meg opp i NFFs arbeid, men jeg håper alle steiner snus, sier Stabæks sportsdirektør.

Terje Hauge mener dommerne selv er ydmyke nok.

– Jeg synes dommerne er veldig ydmyke. De strekker armene i været og sier de har feil. Det har de gjort mange ganger denne sesongen. Det er sjelden vare i Europa at dommerne stiller opp i media. Men vi har ikke noe problem med det, sier den nåværende dommersjefen som selv dømte i Eliteserien fra 1995–2004.

Snytt for mange straffespark

– Når vi begynner å telle opp antall straffespark som vi skulle hatt, så begynner det å bli ganske mange. Vi har vel seks-syv klare som det ikke har blitt blåst for, mener Inge André Olsen.

I videoen under kan du se situasjonene han mener Stabæk har blitt utsatt for feildømming i. Men det er ikke bare egne situasjoner 40-åringen bekymrer seg over.

– I Molde dro Hestad seg gjennom og ble meid ned. Du trengte ikke reprise. Alle så at det var straffe, men det ble ikke dømt.

– Hva må gjøres?

– Det må jobbes. De må se på video. Det er menneskelig å få feil, men summen er blitt så stor at vi føler det er riktig å gi beskjed. Det begynner å bli mange poeng mistet som gir utfall på resultatet i Eliteserien.

Hauge er enig i at det er blitt mange situasjoner som har blitt tolket feil av dommerne denne sesongen, men er samtidig fortsatt klar på at han er fornøyd med kamplederne i 2018.

Innrømmer feil

For Stabæks del synes han det er beklagelig at de føler de har blitt bortdømt, senest mandag da Hugo Vetlesen skulle hatt straffespark i oppgjøret mot Sarpsborg .

– Jeg tar ikke alle situasjonene på sparket, men den på mandag var en åpenbar feil. Sigurd Kringstad sa det, og jeg har ingen problemer med å se at det er feil.

Inge André Olsen håper å se tegn til bedring og vilje innen kort tid, for han er redd det kan bli for mye for dommerstanden.

– Det virker som det har vært mye uro. Vi har jo Edvartsen-saken. Nå vet ikke hva som ligger rundt det, men det virker som det har vært litt støy rundt det. Det er vel heller ikke positivt for kulturbygging og utvikling.

Han savner spesielt bedre spillerforståelse hos dommerne.

– Vi møter gjerne Inge André til en prat om disse situasjonene. Vi har ofte diskusjoner med klubbene hvor både de og vi har innspill til hva som kan bedres, avslutter Hauge.