Rosenborg-spilleren har ikke spilt på 1,5 år: Slik bidrar han i «ny» rolle

Publisert: 13.05.18 15:37

TRONDHEIM (VG) Magnus Stamnestrø (26) har ikke spilt i Eliteserien siden oktober 2016. En kinkig kneskade har vært årsaken, men trønderen har brukt skadeavbrekket til å bidra for klubben på andre måter.

– Jeg føler jeg har vært flink til å bidra med det jeg kan. Det er noe som har hjulpet meg og, for da har jeg vært en del av gruppen og hatt en «mening» i hverdagen. Spesielt det å hjelpe de nye i klubben, få de til å føle seg som en del av laget, samtidig som de forstår rollene sine. Jeg har jo vokst opp som trønder og med 4–3–3, sier Stamnestrø til VG.

For det har ikke vært mulig for 26-åringen å bidra på banen den siste tiden. Halvannet år har gått siden indreløperen sist var i aksjon i Eliteserien for trønderklubben.

– Det er veldig utfordrende å gå skadet fra alt sammen, men jeg prøver å putte på et smil og hjelpe resten, og det føler jeg er viktig. Det er ofte små detaljer som skal til for å få folk inn i gruppen. Jeg har vært i andre klubber selv, og vet at det ikke alltid er lett å være ny i et lag, følger Rosenborg-spilleren opp.

Siden forrige gang Stamnestrø var på banen i Eliteserien har Rosenborg vunnet serien to ganger, vunnet cupen i én av to spilte finaler, og spilt i Europa League.

– Jeg blir veldig glad over klubbens suksess. Vi jobber jo sammen her hver dag, og man er en del av gruppen selv om man er skadet. Jeg skulle gjerne bidratt selv, men man håper jo alltid at klubben gjør det bra, forteller han.

Ensom tilværelse

Stamnestrø fikk en forholdsvis liten kneskade, men på grunn av en uheldig plassering på selve skaden, tok rehabiliteringen mye lengre tid enn forventet. Trønderen er nå tilbake i trening og har fått ett innhopp i cupen, mot Steinkjer , hvor han også scoret. 26-åringen håper at den ensomme tiden med skader nå er forbi.

– Jeg gikk jo inn i gymmen, mens de andre dro ut på feltet, så det var jo veldig kjedelig. Nå er jeg heldigvis tilbake i trening, og ønsker å komme tilbake på banen og spille flest mulige kamper.

Og 26 åringen er positiv med tanke på «comebacket» etter en lang periode på sidelinjen. Nettopp på grunn av mangfoldige timer i styrkerommet, spår Stamnestrø at han kan være bedre enn noen gang.

– Jeg har fått trent veldig godt i gymmen, og har blitt bedre på mye annet man ikke rekker når man er skadefri. Jeg føler meg som en vel så god, om ikke bedre fotballspiller, sier Stamnestrø.

Dette sa Kåre Ingebrigtsen etter Stamnestrøs «cup-comeback»:

Mulig overgang til sommeren

Rosenborg har ambisjoner om seriegull, cupgull og spill i Europa. Dermed kan veien fra sidelinjen til startelleveren på Lerkendal være ekstra lang for Stamnestrø. Før overgangsvinduet stengte, var det interesse for midtbanespilleren, blant annet fra Tromsø. Stamnestrø bekrefter at flere klubber var interessert, men at det aldri ble noen konkrete tilbud. Det ville uansett vært uaktuelt for ham på daværende tidspunkt.

– Jeg var ikke helt frisk da det var interesse, så jeg ville uansett avvente eventuelle overganger til jeg var helt tilbake, sier Stamnestrø.

Til sommeren har imidlertid Rosenborg-spilleren forhåpentligvis vært i trening en god stund. Hvis indreløperen da ikke er tilbake i Rosenborg troppe, må han trolig ta en ny vurdering på fremtiden.

– Jeg må holde meg skadefri og trene jevnt. Det er ikke bestemt om jeg må flytte på meg for å få spille kamper, men vi har snakket om mulig lån og andre ting, så vi må se an. Det er ingen nedtur dersom jeg må en annen plass, sier Stamnestrø.

– Er det forventet?

– Ja, man kan vel si det. Men jeg vet hva jeg kan bidra med, og håper å få sjansen her også får vi se hvordan vi gjør det til sommeren, avslutter Stamnestrø.