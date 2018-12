GULLTRØST: Astrid Uhrenholdt Jacobsen gråt etter OL-gullet på stafett, hun møtte veggen. Da var Marit Bjørgen god å ha – på alle måter. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Jacobsen om stafett-kollapsen i OL: – Det var en grad av flauhet der

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (31) kollapset på OL-stafetten. Ti måneder senere kan hun le av det.

Søndag gikk Jacobsen 2.-etappen for 2.-laget. Hun gikk en strålende etappe og brukte bare 12 sekunder mer enn Therese Johaug.

Jacobsen leverer nesten alltid gode stafetter. Men én gang gikk det altså galt. På den viktigste i karrieren.

31-åringen fikk ikke gå noe renn i OL før stafetten. Men hun hadde bevist at formen var god.

Hun ble sendt ut i tet i Sør-Korea. 31-åringen ble tatt igjen av Charlotte Kalla og Kerttu Niskanen – og tapte et halvt minutt til teten.

Hun møtte veggen. Det så nesten ut som om hun sto stille.



– Det er en etappe jeg ikke er stolt av. Men på den annen side, så er jeg det likevel. For så tungt som jeg hadde det, så mobiliserte jeg såpass bra at jeg var redusert i mange uker etterpå, sier Jacobsen og ler godt, og legger til:

– Jeg hadde iallfall ikke noe mer å gi. Det kan jeg ta med meg.

– Det ble litt mye

– Hva skjedde egentlig den 17. februar i Pyeongchang?

– Det er litt vanskelig å si, men det var lenge siden jeg hadde gått konkurranse. Jeg hadde litt høye skuldre. Og det var noen andre ting som ikke var helt topp også, så det ble litt mye, svarer Jacobsen.

– Hva tenkte du da du skjønte at dette blir tungt?

– Jeg husker at jeg tenkte femti meter av gangen. Bare prøve ikke å kollapse totalt. Men det var nærme da, svarer Jacobsen.

Rett etter stafetten følte hun at hun ikke fortjente gull:

Hun ler godt av det hele nå. Og det er ikke noe problem å snakke om det. VG møtte henne etter trening fredag formiddag. Hun er tilbake etter litt sykdom.

Sørget for spenning

Heidi Weng ble vraket til OL-stafetten. Vi husker godt at det endte med at Marit Bjørgen knuste Stina Nilsson i spurten.

– Jeg syns veldig lite synd på meg selv. Det verste for meg var at jeg ble vist tilliten verdig, og så var dét det jeg fikk til. Når jeg har fått tillit før, så har jeg levert bra i alle stafetter. Så det smertet meg mest, svarer Jacobsen og fortsetter:

– Det er ikke sånn her stafettløper jeg vil være. Jeg hadde godt av å oppleve noe sånt. Det vokser man av.

– Hvordan følelse hadde du da du sto opp om morgenen?

– Jeg hadde egentlig en veldig god følelse. Jeg regner med at det var noe jeg kommer til å oppleve én gang i livet, for så svart dag på konkurranse tror jeg det er vanskelig å få til en dag til.

– Hvordan hadde du det etter OL-stafetten?

– Det var en grad av flauhet der. I etterkant har jeg også tenkt at det ga Marit veldig mye å få lov til å vinne den duellen mot Stina. Også ble det veldig spennende da. Jeg sørget iallfall for det. Selv om det ikke var drømmescenarioet for min del, sier Jacobsen og ler godt.

Søndag gikk Ingvild Flugstad Østberg Norge 1 inn til seier som ankerkvinne. Det var hun som sendte Jacobsen ut på 2.-etappen i OL.

– Det var fælt å være der bare å oppleve det for Astrids del. På en måte blir det verre for henne at det var stafett. Det virket helt forferdelig, sier Østberg, og fortsetter:

– Jeg har aldri møtt veggen som Astrid gjorde der. Men jeg har møtt veggen, men da mer jevnt møtt veggen, sier Østberg og ler litt.

– Alle ledd betyr like mye

Damelandslagstrener Geir Endré Rogn mener de har lært av OL.

– I en stafett så er det viktig å ha trygghet, så det er ingen ønsket situasjon at en stafettetappe er første renn i et mesterskap. Men vi kan ikke garantere at det ikke skjer igjen, sier Rogn til VG.

Therese Johaug har aldri opplevd å kollapse. Hun krysser fingeren for at det aldri kommer til å skje heller.

– Det er noe spesielt når man går på et lag med andre. Men vi er et lag og alle prøver å gjøre så godt de kan. Om man går en dårlig eller en veldig god etappe, så betyr alle ledd like mye. Det er viktig, sier Johaug til VG.

PS! VM-stafetten i Seefeld går torsdag 28. februar.