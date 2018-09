Det er du som er tyven, Serena!

SPORT 2018-09-09T08:29:23Z

En illsint Serena Williams (36) beskyldte dommeren for tyveri. Men den eneste som stjal noe i skandalefinalen i US Open, var superstjernen selv.

kommentar

Publisert: 09.09.18 10:29 Oppdatert: 09.09.18 11:30

20 år gamle Naomi Osaka burde fått lov til å boble over av lykke nå.

Hun har oppnådd det alle tennisspillere ofrer blod, svette og tårer for, nemlig å vinne en Grand Slam-turnering.

Den unge spilleren, som representerer Japan, har gjort det ved å slå kvinnetennisens suverent største navn.

Foran Serena Williams’ største fans.

Fullt fortjent.

I strake sett.

I stedet ble det en tårevåt triumf.

Selv om hun ikke hadde gjort noe som helst annet enn å være klart best på banen, ble hun pepet ut under seiersseremonien i Flushing Meadows, New York.

Årsaken til det hele: At en veteran med 23 Grand Slam-titler oppførte seg på en måte du må til småbarnsavdelingen i en barnehage, eller tilbake til John McEnroes æra, for å finne maken til.

For selv om det kan være grunn til å fokusere på forskjellsbehandling av menn og kvinner i tennis, noe vi for eksempel så da Alizé Cornet på meningsløst vis ble irettesatt for å skifte trøye, handler akkurat dette finaledramaet i liten grad om likestilling.

Det vi var vitne til, var en diva som ikke kan oppføre seg, og som var direkte respektløs overfor den unge motstanderen.

Og ser vi nærmere på hva som skjedde, er det liten tvil om at Williams har en dårlig sak.

Tennis har et trappetrinn-system for straff, og en regel om at det ikke er lov til å motta coaching underveis (ekstern lenke) i en Grand Slam-turnering.

Ja, regelen følges i varierende grad, men alle kjenner til den.

Da det hele begynte, var Serena Williams allerede på god vei til å tape kampen.

Det som da skjedde, var at trener Patrick Mouratoglou åpenbart kom med veiledning fra tribunen, noe han selv også innrømmet etterpå.

Da fikk stjernen en advarsel, altså noe som på det tidspunktet ikke hadde sportslige konsekvenser for kampen.

Men så knuste hun racketen, og fulgte opp med å gi dommeren en spinnvill verbal tirade.

Da havnet vi der at hun blir fradømt et game, noe hun ærlig talt kan takke seg selv for.

Hun fikk altså ikke en spontant idømt straff av dommer Carlos Ramos, men noe som ble bygget opp gjennom «1–2–3», på grunn av hennes egen atferd.

Over år har hun vært et forbilde for mange, og hun prøvde da også å ta seg inn under premieseremonien etter tapet, ved å oppfordre publikum til å slutte med buingen.

Men som de sier i hennes hjemland: Too little, too late.

Vi må gjerne ta debatten om dommere burde slå ned på flere coaching-tilfeller, eller om hennes trener har rett i at regelen bare bør fjernes, fordi så mange gjør det uten reaksjon.

Men når dommeren velger å følge regelverket, ved å påpeke et åpenbart brudd, er det hans rett å ta affære.

Da må det kunne forventes at en så rutinert spiller oppfører seg på en måte som i det minste ligner på å være verdig en profesjonell.

Det aller tristeste ved dette, er vel egentlig at Serena Williams har vært en viktig ambassadør for kvinners posisjon og rettigheter, og at dette sammenbruddet kan ramme ettermælet hennes litt.

Det hun gjorde er nemlig å misbruke kvinnesakskortet, i en situasjon som i all hovedsak handler om at hun selv ikke tåler å tape. Dermed ble store deler av kvelden til Florida-bosatte Naomi Osaka ødelagt, etter at hun tross alt vant Japans første Grand Slam noensinne.

Det tyveriet kan slett ikke forsvares med kjønnskamp.

Amerikaneren har gitt oss mange store øyeblikk. Men akkurat dette var bare skammelig, Serena.