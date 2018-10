GIKK I MINUS: X Games-sjef Henning Andersen (bildet) og ESPN gikk måtte dekke underskuddet på fem millioner kroner etter årets arrangement. Foto: Bjørn S. Delebekk

X Games-sjef med spark til Tvedt: - Er ikke grådigheten som rår bare fordi vi er en privat arrangør

SPORT 2018-10-08T16:44:30Z

Av drøyt 38 millioner i statsbudsjettet på posten internasjonale idrettsarrangementer i Norge går 30 millioner kroner til X Games og Arctic Race. Idrettspresident Tom Tvedt kan styre sin begeistring.

Publisert: 08.10.18 18:44

Norges idrettsforbund er positiv til at regjeringen bidrar, «at regjeringen anerkjenner store internasjonale idrettsarrangement som næringspolitisk viktige virkemidler».

– Vi undrer oss over at 30 millioner av totalen understøtter arrangementer der store internasjonale næringsinteresser står bak, sier idrettspresident Tom Tvedt i en pressemelding og spør «hvem får overskuddet»?

Idrettsforbundet viser til at sykkelrittet Arctic Race får 15 millioner kroner, mens X Games ligger an til å få samme sum.

– Det er også flott at norske toppidrettsutøvere får delta i internasjonale konkurranser på hjemmebane uavhengig av arrangør. Det vil være å håpe at andre ideelle arrangører, i tillegg til Norges Orienteringsforbund og Norges Skiforbund i 2019, i fremtiden også kan nyte godt av støtte til sine internasjonale arrangement, sier Tvedt, og legger til:

– Bare på den måten vil kompetanse, penger og erfaringer kunne tilbakeføres til de særforbundene og idrettslag som står som arrangører.

X Games-sjef Henning Andersen mener idrettsforbundets spørsmål «hvem får overskuddet?» kan omformuleres.

– Forbundet kan jo spørre hvem som tar underskuddet. Det er både gode og dårlige tider når man skal ta et slikt stort arrangement som X Games. Vi hadde to gode år i 2016 og 2017, mens 2018 var dårlig. Da dekket vi underskuddet selv sammen med det utenlandske selskapet ESPN slik at alle leverandører fikk betalt. Slik er det ikke med alle idrettsarrangement i Norge, sier Andersen og viser til sykkel-VM i Bergen.

Det endte som kjent med et gigantisk underskudd som leverandørene fikk svi for.

Er ikke grådige

– Det er jo ikke slik at det er grådigheten som rår bare fordi vi er en privat arrangør, at vi skal mistenkes for å forsyne oss av overskuddet. Vi kan jo være ansvarlige og passe på at det er ordentlige arbeidsforhold, at alle får betalt, at arrangementet er godt produsert. Vi har valgt en annen modell hvor vi står ansvarlig for X Games Norge og må betale regningene våre uavhengig av underskudd eller overskudd.

I potten på vel 38 millioner kroner i statsbudsjettet ligger også skiforbundets Raw Air-arrangement for kvinner inne med én million, mens VM i orientering får to millioner. Posten internasjonale sykkelritt i Norge får fem millioner kroner.

Regjeringen foreslår også å sette av 4,5 millioner kroner til sammen til driftsstøtte til bob- og akebanen på Lillehammer og til Vikersund skiflygingsbakke.