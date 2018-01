BLE HACKET: Nora Mørk har hatt noen turbulente måneder etter at telefonen hennes ble hacket i fjor høst. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Mørk rasende på håndballforbundet – hevder private bilder er spredt på herrelandslaget

Publisert: 16.01.18 06:16

SPORT 2018-01-16T05:16:45Z

Nora Mørk (26) er så skuffet over ledelsen i Norges Håndballforbund at hun vurderer å gi seg på landslaget.

Bakgrunnen er at hun hevder at de stjålne, private bildene av 26-åringen har sirkulert blant norske herrelandslagsspillere. De befinner seg akkurat nå i Kroatia, der de spiller for en ny mesterskapsmedalje i EM.

– Jeg ble helt knust. Det er mitt miljø, og jeg trodde at dette var folk som skulle passe på meg. Jeg ble skikkelig skuffet og lei meg, sier Mørk til VG.

Forbundet skal ifølge 26-åringen ha blitt varslet om at bildene ble spredt blant spillerne på herrelandslaget allerede 30. oktober.

Siden den gang har de, mener Mørk, opptrådt svært unnvikende. Hun opplever at idrettslederne har forsøkt å dysse ned opplysningene hun har gitt dem, i stedet for å ta tak i det som har skjedd.

At saken blir offentlig kjent midt under herrenes EM, skyldes ene og alene forbundets somling, mener hun.

Norges Håndballforbund nekter på sin side å gi sin aller største stjerne en offentlig beklagelse for måten den har håndtert saken på.

– Forbundet har fått beskjed om at jeg vurderer fremtiden min på landslaget. Jeg vet ikke om jeg vil være en del av et forbund som verner mer om kolleger som bedriver seksuell trakassering enn meg selv, sier Mørk til VG.

Hun bruker ord som «sårende» og «trist» om måten hun har blitt møtt på i sitt eget forbund.

– De sier at det ikke er «hensiktsmessig» å komme med en offentlig beklagelse, men at jeg kan få en privat i stedet. Men for at jeg skal kunne gå videre, så er det hensiktsmessig for meg , siden jeg føler meg alene. Jentene og Thorir har vært fantastiske i denne saken, mens forbundet indirekte sier at «vi hører at du er seksuelt trakassert, men det er fint om du venter litt med det, for nå spiller herrelandslaget EM», sier Mørk.

Mørk forteller om hvordan hun forsøker å ikke føle skam etter å ha fått private bilder spredt på internett. Hun opplever situasjonen som flau.

– Ingen er perfekt. Ikke jeg heller. Jeg gjør også feil. Men man må innrømme det. For at jeg skal leve med dette, så må jeg tilgi. Og da trenger jeg en beklagelse, sier Mørk til VG.

Vi skrur litt tilbake i tid: I september fikk Mørk vite at mobiltelefonen hennes var hacket, og at private bilder ble spredt på internett.

En drøy måned senere kom et nytt sjokk: Herrelandslaget hadde fullført Golden League i Danmark da Mørk ble kontaktet av en person tett på miljøet. Han skal ifølge Mørk ha gitt beskjed om at bildene av henne sirkulerte blant spillerne på herrelandslaget.

Mørk sier hun senere har fått beskjed om at minst to spillere skal ha mottatt bildene, og at disse ble spredt videre. Mørk kontaktet umiddelbart landslagssjef Thorir Hergeirsson, med tillatelse til å ta saken videre.

Siden den gang har det blitt avholdt møter, skrevet brev og diskutert på telefon – uten at partene har blitt enige om veien videre. To dager før julaften ble det også avholdt et møte med Norges idrettsforbund til stede, i forsøk på å megle.

Mørk ga håndballforbundet frist til i dag, tirsdag, med å komme med en offentlig beklagelse for sin egen håndtering.

Det ønsket ikke håndballpresident Kåre Geir Lio eller generalsekretær Erik Langerud.

– De føler at de har gjort hva de kunne, mens jeg er uenig. Når noen blir seksuelt trakassert på jobben, så skal det ikke ta to måneder før vi møtes. Det er ikke nok for meg, og det er ikke nok for neste person som opplever det samme, sier Mørk.

Hun har lagt noen knalltøffe måneder bak seg. Tyskland-VM i desember gikk bra fordi hun opplevde støtte fra medspillere og landslagsledelsen. Og – sier hun – fordi hun er sterk i hodet.

– For meg er ikke dette er en politisak, som forbundet har ment. Jeg vil bare si at jeg har blitt trakassert av kollegene mine, og at jeg reagerer på hvor lang tid det har tatt siden forbundet ble varslet. De har vært mer opptatt av hvordan saken vil fremstå fra utsiden, i stedet for å verne om meg, sier 26-åringen.

I november ba hun og pappa Morten Mørk forbundet om økonomisk støtte til bruk av advokat John Christian Elden. Dette ble avslått fordi håndballstyret anser saken som «en privat sak for Nora».

Mørk skrev deretter brev til idrettspresident Tom Tvedt 6. desember. Temaet var det samme.

«Fra Noras ståsted er koblingen mellom kjent landslagsprofil, stjålne bilder, oppmerksomhet og fallhøyde relativt åpenbar. Å anse en slik hendelse som kun en privat sak, er i beste fall oppsiktsvekkende», heter det i brev som VG er i besittelse av.

Og:

«Slik saken nå står lar NHF en kvinne på 26 år ta kampen alene. Samtidig forventer NHF at Nora skal bidra til VM-gull i Tyskland slik at bonusene utløses fra sponsorene og bidrar til driften».

Nora Mørk befinner seg nå i Ungarn, der hun spiller håndball for verdens kanskje beste klubb, Györ, til vanlig.

– Hva må til for at du fortsetter på landslaget?

– Forbundet har fått beskjed om at jeg ønsker en offentlig innrømmelse at de brukte for lang tid da de ble varslet, og at de ikke har tatt saken alvorlig nok. Og så ønsker jeg noen endringer i utøverkontraktene i fremtiden. De må fornye seg som forbund og i større grad verne om jenter på alle landslag, sier Mørk.

– Hva tenker du om at du kanskje ikke skal representere Norge i fremtiden?

– I 2018 er det utrolig trist at det eventuelt er jeg som må gi meg, mens man tar vare på dem som har gjort noe kriminelt. Jeg trodde jeg skulle møte mer forståelse i møtene vi har deltatt i.

– Hva skjer videre nå?

Nora Mørk tar noen sekunders pause før hun svarer.

– Det vil tiden vise. Jeg er en person som er villig til å tilgi. Jeg vil spille håndball. Men jeg har noen prinsipper. Det handler om hvor tråkket på jeg kan tillate meg å være. Jeg har det veldig bra med å spille i verdens beste klubb, så jeg vet ikke. Men jeg håper at forbundet vil reagere. Jeg håper at det skjer noe, uten at «her har du en beklagelse under bordet».

Hun er oppslukt i håndball og får med seg herrelandslagets kamper i Kroatia.

– Men det går noen tanker gjennom hodet mitt, sier hun.

PS! Kaptein Bjarte Myrhol ønsker ikke å kommentere denne saken på vegne av herrelandslaget, da han ifølge pressetalsmann Lars Otto Bjørnland ikke kjenner den i sin fulle bredde.

