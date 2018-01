Zuccarello med assist og «selvmål» i stortap

Publisert: 13.01.18 21:45

SPORT 2018-01-13T20:45:12Z

(New York Rangers - New York Islanders 2–7) Mats Zuccarello (30) noterte seg for sin 200. målgivende pasning i NHLs grunnserie. Men det ble en fattig trøst. Rangers tapte slaget om New York så det sang.

På stillingen 1–5 midtveis i tredje periode fant nordmannen Mika Zibanejad foran mål, og lagkameraten flikket pucken elegant mellom bena og i mål.

Det var nordmannens 200. målgivende pasning i NHLs grunnserie.

Men Zibanejads tredje scoring på fire kamper ble ikke feiret nevneverdig av New York Rangers-spillerne ute på isen. Hjemmelaget hadde gjennom to og en halv periode blitt ydmyket av byrivalene New York Islanders.

– Vi blir regelrett pissa på til tider, med hvor dumme vi er med å gi bort tre mot to og to mot én. Akkurat så dumme som dette har jeg ikke sett oss før. Vi får håpe at det blir med én kamp og at vi skjønner alvoret i morgen, sier Zuccarello til Nettavisen.

Laget fra Long Island ligger helt sist i den jevne Metropolitan Division, men slik så det ikke ut i Madison Square Garden fredag.

Klønete «selvmål»

Anthony Beauvillier satte inn 1–0 til gjestene seks minutter ut i oppgjøret. Kevin Hayes utlignet for Rangers etter kvarteret, men nøyaktig to minutter senere var Islanders tilbake i ledelsen.

Shane Prince la på til 2–1, før Mathew Barzal la på til 3–1 og 4–1 i andre periode. Beauvillier ble tomålsscorer da han satte inn Islanders femte scoring for kvelden.

«Zucca» var også sist på Islanders sjette mål. Thomas Hickey la inn foran mål og nordmannen var uheldig som slo pucken i eget nett.

Cal Clutterbuck gjorde ydmykelsen komplett da han satte inn Islanders’ siste mål. Til 2–7.

Tung periode

Ikke siden sesongen andre kamp mot Toronto Maple Leafs (5–8) har Rangers sluppet inn syv eller flere mål. Femmålstapet mot Islanders er også det desidert styggeste denne sesongen. Før kampen hadde Rangers på det meste tapt med tre mål.

Islanders har hatt et jerngrep om rivaloppgjøret de siste par årene. Seieren var deres niende mot Rangers på de ti siste forsøkene.

Men det er ikke bare mot Islanders at det går trått for Rangers. Klubben har ikke vunnet en kamp i ordinær spilletid på ni kamper. Alle tre seirene siden 19. desember har kommet etter overtidsspill eller straffeskyting.