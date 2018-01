2017: Tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland og idrettspresident Tom Tvedt under Idrettsgallaen 2017. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Tvedt innrømmer: – Utfordrende mellom den tidligere kulturministeren og meg

Publisert: 26.01.18 09:44

Fredag møter Tom Tvedt den nye kulturministeren, Trine Skei Grande (V), for første gang. Samtidig åpner idrettspresident opp sitt forhold til Linda Hofstad Helleland.

Idrettspresidenten og Helleland fant aldri helt tonen. Samarbeidet haltet tidlig. Helleland var sentral da idrettstoppene ble presset til å åpne for ytterligere innsyn i gamle reiseregninger og bilag.

– Forholdet til kulturdepartementet har vært bra, men det har vært utfordrende mellom den tidligere kulturministeren og meg. Så ærlig må jeg få være, sier Tom Tvedt til NTB.

– Det har for det meste vært på sak, som for eksempel proffboksing. Det har vært saker der vi har vært uenige, men det er fair. Vi har vært på reiser sammen og sett håndball-VM sammen. Vi deler begge gleden med idretten, fortsetter idrettspresidenten.

– Føler du at det lå partipolitikk bak?

– Idretten er politisk, men ikke partipolitisk. De tre idrettspresidentene før meg har vært erklærte Høyre-folk. Jeg har ikke opplevd at idretten driver partipolitikk, og det håper jeg inderlig at det ikke har vært. Norsk idrett skal favne alle. Ja, vi er politiske, men det har alltid vært rom for ulike ståsteder. Selv kom jeg fra idretten, men gikk inn i politikken (Ap) da jeg fikk to blinde barn. Det er noe av det som er flott i norsk idrett, vi er alle opptatt av barn og unges ve og vel, sier Tvedt.

– Opplevde du at Helleland var for røff med deg?

– Nei, statsråden hadde sin måte å håndtere sitt embete på. Det forhold vi oss til. Jeg har forholdt meg til det. Vi hadde de møtene vi skulle ha. Det må norsk idrett og sittende idrettspresident alltid gjøre. Vi må være ryddige og profesjonelle, sier Tvedt.

– Gleder oss

– Norsk idrett fikk mye penger i den forrige kulturministerens periode. Enerettsmodellen (spillmonopol), som er hele grunnfjellet for finansieringen av norsk idrett, ble videreført av et samlet storting mens hun var statsråd. Nå har vi fått en ny kulturminister, og det gleder vi oss til. Vi ser fram til et godt samarbeid, fortsetter 49-åringen.

– En ny start etter steile fronter nå som Trine Skei Grande (V) tar over?

– Det er i alle fall en ny politisk ledelse. Vi skal gjøre så godt vi kan for å fremme og diskutere det som norsk idrett er opptatt av, og som også idrettsministeren er opptatt av.

Utelukker ikke fire nye år

Tvedt utelukker ikke at han, til tross for mye støy, tar fire nye år som idrettspresident.

– Jeg skal svare valgkomiteen på det. Jeg er veldig glad i norsk idrett, men det er organisasjonen som må ta stilling til dette, sier Tvedt.

– Er det ting du føler du ikke har fått satt ferdig stempel på?

– Noe setter du stempel på, men min kraft og mitt fokus er framover. 12.000 klubber mangler anlegg. Det vil jeg jobbe for å rette opp, men vi må se hva demokratiet (i organisasjonen) vil og prioritere deretter, sier Tvedt.

Fredag møter han den nye kulturministeren for første gang. Onsdag fikk Tvedt vite at flere særforbund og kretser ikke lenger har tillit til ham.