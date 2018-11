TRAVPROFIL: Malin Berås. Her fra 2014. Foto: Eirik Stenhaug

Trav-profil Malin Berås imot nytt forslag: - Jeg har fått masse dritt

Trav-profil Malin Berås (29) er imot Forus montégruppes forsøk på å senke de fysiske kravene for å få travlisens. Det gjør at hun får høre det.

– Jeg har fått masse dritt, men det bare renner av. Det blir jo nesten pinlig, sier Berås til Aftonbladet om reaksjonene hun har fått.

Bakgrunnen for saken er at 110 lisensierte eller tidligere lisensierte ryttere i Forus montégruppe har skrevet under på en kampanje som er sendt til Den Norske Travselskap (DNT). Det er et stort flertall av rytterne i Norge.

Underskriftskampanjen ønsker å endre de fysiske kravene som må til for å få lisens. Spesielt kravet om å gjennomføre 3000 meter på 15 minutter vil de endre ved å øke kravet til 17 minutter. Eller bytte ut øvelsen med en mer relevant travøvelse.

Det er Berås uenig i.

– Vi er jo idrettsutøvere. Hvorfor skal vi ha lavere krav? Vi rider om mye penger og det spilles jo for store penger på oss. Jeg finner ikke ord, sier Berås til Aftonbladet .

– Mye hets

Motstanden hennes har medført netthets, hevder 29-åringen fra Sørlandet.

– Det er mye hets på nettet. De går til personangrep og mener at jeg bare vil fremheve meg selv når jeg sier dette, men det stemmer ikke, sier Berås.

Mistet ryttere

Charlotte Svendsen, som har stått bak underskriftskampanjen for å lette på de fysiske kravene, begrunner den slik:

– Det er alltid noen som for og imot. Jeg respekterer de som har andre meninger også. Vårt poeng er at det er veldig mange ryttere som blir borte fordi de ikke er gode til å løpe. Og det er ikke så relevant, sier Svendsen til VG.

– Vi vil ha tilbake de som har blitt borte fordi de ikke springer raskt. Det er vanskelig å prioritere tid til å løpe fremfor å ri, fortsetter Svendsen.

De fysiske kravene er laget på grunn av sikkerhetsmessige årsaker for å ivareta både hest og rytter. Kravet går også an å oppfylle gjennom en sykkeltest.

Reglementskomiteen i DNT skal nå se på saken før de avgir en innstilling til styret. Saken vil trolig bli behandlet i desember.

