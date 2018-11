Nok en remis: - Det var nerver hele veien

LONDON (VG) (Fabiano Caruana-Magnus Carlsen 1/2–1/2, totalt 5–5) Magnus Carlsen jaktet seier med svart og la et voldsomt press på Fabiano Caruana. Så gjorde han trekket stormesteren Alexander Grisjtsjuk kaller «VM-kampens dårligste», og var til slutt lettet over at han reddet skinnet.

Publisert: 22.11.18 21:21

– Det var veldig vanskelig. Hva skal jeg si? Det var et veldig tøft parti, og så ... ja ... hva skal jeg si? Det var bare nerver hele veien og vanskelig å spille, sier en tydelig utmattet verdensmester til VG.

– Du satt på nåler hele tiden?

– Ja, sukker han.

– Det var spennende hele tiden i dag?

– Ja, det var altfor spennende. Etter hvert var det ikke så gøy lenger. Til slutt var det bare deilig at det var over, sier han.

– Følte du at du hadde vinstsjanser i dag?

– Jeg følte jeg var i ferd med å matte ham før tidskontrollen. Men jeg vet ikke, han hadde sikkert også vinstsjanser, sier han, og ser frem til en hviledag for å «roe ned systemet».

Den amerikanske verdenstoeren mente selv han hadde gode sjanser til å vinne partier.

– Det var det mest kompliserte partiet i kampen. Jeg hadde en stor fordel på et tidspunkt, men Magnus spilte bra og fikk også selv en bedre stilling. Etter det var det bare remis, sier VM-utfordreren til VG.

Tabbet seg ut

Idet tidskontrollen på 40 trekk nærmet seg, ble begge verdensmesterkandidatene presset hardt på tid. Magnus Carlsen hadde en god stilling.

Helt til han spilte løper til d8 i trekk 30.

– Det dårligste trekket i hele VM-kampen, sa Alexander Grisjtsjuk, verdens niende beste sjakkspiller, i livesendingen til Chess24.

Også VGTVs panel var samstemte i at det var et svakt trekk fra den regjerende verdensmesteren.

– Det er en tabbe, sa Jon Ludvig Hammer, Norges nest beste sjakkspiller.

Her kan du spille gjennom parti nummer 10 i VGs sjakkstudio.

Caruana klarte å forsvare stillingen sin, gjennomførte trekk 40 med åtte sekunder igjen før tidskontrollen og plutselig var de inne i et tårnsluttspill med stor sjanse for remis.

Ny vending

Dramatikken var imidlertid ikke over av den grunn. I sitt 44. trekk, flyttet Carlsen sin konge til d4, som satte hele bondekjeden i fare.

Plutselig var det Caruana som øynet en seier, og Carlsen begynt å gå tom for tid.

– Han har overvurdert sin egen stilling og satt seg selv under unødvendig press, mente søsteren Ellen Carlsen i VGTVs studio.

Men selv om kongen hans ble satt under press, klarte den regjerende verdensmesteren å redde inn remis – den tiende på rad i VM-kampen.

Beste parti, verste spill

Dramaet som utspilte seg før trekk 40, satt imidlertid en støkk i den erfarne sjakkjournalisten Leontxo Garcia i den spanske avisen El País.

– Dette er det beste partiet i VM-kampen så langt, med så mange følelser i sving og endelig litt risiko fra Caruana. En episk duell, sier han.

– Er dette et parti for historiebøkene?

– Ja, det er det, sier han til VG.

Grisjtsjuk meldte videre på Chess24 sin sending at dette var det første partiet i VM-kampen der nivået på spillet var elendig. To partier gjenstår.

– Jeg tror det blir to gode partier, sier Caruana til VG.

Dramatikk fra start

Det var et jevnt og spennende parti ti, helt fra start, da Caruana kom med nyheten som satt Carlsen ut av forberedelsene, til Carlsen fikk en vinnende stilling noe senere.

I Londons presserom så de fleste for seg en remis etter 20 trekk. Men så fant Carlsen bonde b5 i sitt 21. trekk - noe som supercomputeren «Sesse» elsket.

– Ja, han gjør det, ja, han gjør, jublet Jon Ludvig Hammer i VGTV-studio.

Magnus Carlsen spilte dronning til g5 i det 23. trekket, noe som ikke imponerte computerne, men derimot den russiske toppspilleren Aleksander Grisjtsjuk, som kommenterer på chess24.com:

– Magnus is going for the kill!

Men så kom det svake løper-trekket til d8, og han klarte aldri å stable på beina en ny offensiv. Nå gjenstår to partier.

PS ! Om det fortsatt står uavgjort, blir det omspill onsdag. Først fire partier hurtigsjakk (som spilles samlet), deretter fem «matcher» á to partier - der hver match kan avgjøre hele VM. Siste mulighet er såkalt armageddon.