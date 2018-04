Norendal landet supertrikset som gir gullsjanser i X Games

Publisert: 15.04.18 12:37

Etter å ha blitt litt hektet av konkurrentenes utvikling, svarte Silje Norendal (24) lørdag med å lande 1080 tre av tre ganger. Det er trikset som kan få henne tilbake på toppen, mener snowboardekspert Jonas Greve.

– Det er dette Silje trenger. Hun har vært veldig god veldig lenge, men har sett at en del av konkurrentene har hatt kjappere progresjon, mens Silje har stått litt stille, sier snowboardekspert Jonas Greve, som kommenterte for Eurosport under OL, til VG.

– Nå er Silje der oppe igjen og kan kjempe om gull igjen, legger han til.

Under ski- og snowboard-arrangementet «The Audi Nines» i østerrikske Sölden bestemte 24-åringen Norendal seg for at det fikk bære eller briste: nå måtte hun lære seg nye triks.

Det gikk over all forventning da hun lørdag landet støtt på tre av tre forsøk på 1080 (tre fulle rotasjoner) i tillegg til at hun gjennom uken for første gang landet backside 900 (to og en halv rotasjon «feil vei»).

– Dette er noe jeg har tenkt på veldig lenge. Jeg har sett at noen andre jenter har greid å steppe opp og jeg har ikke klart å følge med, forteller Norendal til VG på telefon fra Sölden.

Lover å prøve under X Games

Med det nye trikset på repertoaret gleder hun seg ekstra mye til X Games og Big Air på hjemmebane i midten av mai, når verdenseliten inntar Fornebu .

Før hun reiste til Sölden tenkte Norendal at hun var nødt til å lære seg noe nytt, om hun skulle ha noen sjanse i Oslo i mai.

– Hvis jeg får til 1080 i Oslo er jeg plutselig der oppe igjen, sier den firedobbelte X Games-vinneren, som lover å vise hjemmepublikumet hva hun har lært.

– Ja. absolutt, jeg havner ikke på pallen uten det.

– Skrittet vi har ventet på

Når VG ringer Greve og forteller ham hva Norendal nå kan, blir han tydelig glad og optimistisk.

Den kvinnelige snowboardsporten har hatt en eksplosiv utvikling, spesielt det siste året, med stadig nye, unge utøvere, og stadig vanskeligere triks. Den utviklingen har ikke Norendal helt hengt med på.

Men hvis 1080 sitter, et triks kun tre utøvere gjør i konkurranse og som Jamie Anderson vant OL-sølv i Big Air med , tror Greve at Norendal vil kjempe helt i toppen i X Games.

– Silje har endelig tatt det lille skrittet vi har ventet litt på, som flere av motstanderne har tatt i fjor og i år, sier han.