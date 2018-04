Dyrhaug til sykehus etter fall

Niklas Dyrhaug (30) falt og slo skulderen ut av ledd under Bysprinten i Mosjøen lørdag.

Niklas Dyrhaug falt i løypen i et oppsamlingsheat under sprinten i Mosjøen, og slo skulderen ut av ledd. Han pådro seg samtidig et blødende kutt i ansiktet.

Det var lokalavisen Helgelendingen som først omtalte saken.

TV-bildene av situasjonen viser at Dyrhaug helt upresset mister balansen og går rett i snøen med ansiktet først, men tar av for fallet med venstre skulder. Du kan se fallet i videoklippet øverst i saken.

Lege på stadion kom raskt til stedet, før Dyrhaug ble fraktet med ambulanse til sykehus, forteller arrangementsansvarlig Frank Vollan i Helgeland Event til VG.

På sykehuset ble Dyrhaug lagt i lett narkose, før skulderen ble dratt tilbake på plass.

– Jeg har vært der og snakket med legene nå. De konstaterer at skulder ute av ledd, men at det ikke er noen øvrige skader. Ingen brudd, forteller Vollan.

Tidligere lørdag knuste Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo konkurrentene da de gikk lagsprinten under Bypsrinten sammen. Dyrhaug skulle egentlig fly hjem sammen med de to trønderne lørdag, men må nå isteden bli i Mosjøen til søndag.

– Vi har ordnet med et hotellrom til ham, forteller Vollan.

30-åringen har vært uheldig det siste året. En prolaps i ryggen ødela mye av sesongoppkjøringen, og deler av sesongstarten.

Resultater bysprinten:

Menn:

1) Johannes Høsflot Klæbo, 2) Eirik Brandsdal, 3) Andrew Young

Kvinner:

1) Julie Myhre, 2) Tiril Udnes Weng, 3) Mari Støen Gussiås

Lagsprint menn:

1) Johannes Høsflot Klæbo, Petter Northug

2) Erik Silfver, Gudtav Nordstrøm

3) Andrew Musgrave, Andrew Young

4) Jarl Magnus Riiber, Jørgen Graabak

