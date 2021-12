DRØMMESTART: Norge har fått en perfekt start på VM med tre seire av tre mulige. Her feirer Katrine Lunde og Nora Mørk under kampen mot Romania.

Håndballjentene kritiserer vektinformasjon på TV: − Unødvendig

CASTELLÓN (VG) Håndballjentene støtter forbundets klage om at vekten til spillerne ble vist på TV i de to første VM-kampene.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tenker at håndballspillere kommer i alle mulige former. For meg har det ikke noe å si om jeg hadde veid 50 eller 100 kilo, sier Nora Mørk til VG.

Håndballforbundet har i VM-innledningen reagert kraftig på at spillernes vekt måtte registreres i påmeldingen - og ikke minst at den ble vist i grafikk på TV før de to første kampene.

Forbundet valgte å melde inn falsk vekt på spillerne. Deretter sendte de en klage til det internasjonale håndballforbundet (IHF). Tirsdag fikk de svar om at dette skulle endres i de resterende kampene.

Håndballjentene støtter forbundets reaksjon.

– Jeg ville vært den samme spilleren uansett, men det er klart det kan være med å prege psyken til noen. Jeg støtter forbundet helt ut, sier Mørk om saken.

– Jeg synes ikke det er relevant for håndballspillere hva de veier. Jeg synes ikke man skal ha fokus på det. Man veier det man veier, sier Katrine Lunde som mot Romania ble kåret til banens beste spiller.

Heller ikke kaptein Stine Bredal Oftedal synes noe om at vekten vises på TV.

– Jeg tenker at det er unødvendig. Enkelt og greit. I sporten er vi så heldig at vi trenger så mye uavhengig av hvor høy man er og hva man veier. De der hjemme trenger ikke vite om det og vi liker å verne om de tingene, sier kapteinen.

– Kan ting som dette være med å bidra til kroppspress blant unge som sitter og ser på hjemme?

– Det kan det og det er akkurat derfor jeg tenker at det er unødvendig. Hvis det er noen mulighet for at det kan skape noen følelser en eller annen vei, er det unødvendig, avslutter Oftedal.

Norge har vunnet de tre første kampene i håndball-VM. Nå er de klare for hovedrunden hvor Puerto Rico venter i første kamp torsdag. Den sendes på TV 3.