Rosenborg tilbake på vinnersporet: − Det har vært litt mas fra treneren

(Rosenborg – Tromsø 3–0) Rosenborg har variert veldig i prestasjonene denne sesongen, men mot Tromsø var de tilbake på vinnersporet.

Rosenborg vant sin tredje hjemmekamp på rad i 3–0-seieren mot Tromsø.

– De er proffe i måten de dreper kampen på, sa fotballekspert i Discovery, Jonas Grønner, om måten Rosenborg fremsto på.

– Vi skal kjøre over dem fra start, kunne vi høre Markus Henriksen si til sine lagkamerater før start.

DOMINERENDE: Erlend Dahl Reitan satte inn sin første for sesongen. Rosenborg har virkelig levert på Lerkendal denne sesongen.

Og akkurat det gjorde de, hvert fall de første minuttene. Kampen ble etter hvert litt jevnere, før Rosenborg igjen tok over. Det tok likevel nærmere 38 minutter før de fikk hull på byllen. Etter litt frem og tilbake kunne Victor Jensen sette inn sitt første mål for Rosenborg.

–Det har tatt litt tid, så det var deilig å få hull på byllen, sa Jensen til Discovery i pausen.

FORLØSENDE: Victor Jensen kunne sammen med sine lagkamerater feire Rosenborg sin første scoring for kvelden, og hans første i RBK-drakten.

Tromsø var ikke ufarlige. Like etter at Rosenborg hadde gått opp i ledelsen fikk Eric Kitolano en stor mulighet til å sette inn utligningen, men fra 12 meter blåste han den over.

– Jeg skal score på den, var Kitolano sin konklusjon, da han uttalte seg til Discovery i pausen.

I stedet var det hjemmelaget som på nytt kunne juble. Olaus Skarsem slo et flott frispark på bakre stolpe, og der kunne Erlend Dahl Reitan enkelt heade inn 2–0, og hans første scoring for sesongen.

– Det betydde mye. Det har vært litt mas fra treneren om at jeg må score snart, så det var deilig, sa Reitan til Discovery etter kampen.

I andre omgang blir det ikke skapt all verden med sjanser i noen av endene, men på overtid får de fremmøtte tilskuerne virkelig valuta for pengene. Pawel Chrupalla tar et frispark på kanten av sekstenmeteren og bøyer den i lengste kryss.

RÅ SCORING: Pawel Chrupalla leverte en enestående scoring på overtid.

– Jeg ble bedt om å ta frisparket, jeg hadde tenkt å spørre, men jeg blir bedt om å ta det, sa en strålende fornøyd Chrupalla til Discovery etter kampen.

– Vi visste han hadde en god fot. Markus (Henriksen) og André (Hansen) kom løpende og sa «la Pawel skyte», og da fikk vi gjort den beslutningen. Et fantastisk mål, og gøy for en unggutt, sa Kjetil Rekdal til Discovery etter kampen.

Rosenborg har ikke tapt på Lerkendal denne sesongen, men de har heller ikke klart å vinne to eliteseriekamper på rad. Den eneste seieren på bortebane kom mot Vålerenga i 4–0-seieren i slutten av mai.

Etter halvspilt sesong ligger Rosenborg på 5. plass i Eliteserien. Det er åtte poeng opp til Molde på tabelltopp. Tromsø fortsetter å ligge på 14. plass, men de har kun spilt 13 kamper.