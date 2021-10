Trøndersk dødballekspert senket RBK: − Det som ble sagt får bli mellom oss

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Lillestrøm 1–3) I klassikeren mellom to av Norges mest tradisjonsrike lag, ble Rosenborg nok en gang straffet av sine egne. I hovedrollen for den utrolige snuoperasjonen; den utlånte Rosenborg-spilleren Gjermund Åsen.

Erik Eikebrokk

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er ikke noe jeg tenker spesielt over. Vi lå under 1-0 og vinner 3-1, det viser styrke og moral. Det er alltid spesielt å komme tilbake til Trondheim, men vi fotballspillere er kanskje ikke de skarpeste knivene i skuffen. Idet dommeren blåser i fløyta, så skrur vi litt av de sosiale antennene.

Det svarer Åsen på spørsmål om han kan beskrive feiringa med kanarifansen etter 2–1 og 3–1-målene, der Åsen var involvert i begge.

Åsen er utlånt fra Rosenborg. Hva som skjer etter at avtalen opphører, vet han ikke.

– Det har det ikke vært noe snakk om. Det blir sikkert litt frem og tilbake etter hvert. Jeg har ingen fremtidstanker, sier Åsen.

Da rødkledte Lillestrøm-spillere feiret i bortesvingen, fanget TV-kameraene opp noe som kunne minnet om «trøndersk kyllingdans».

– Jeg tror ikke det var kyllingdans, jeg tror jeg prøvde å fly på et vis. Jeg vet ikke hva jeg gjorde, jeg mistet hodet. Jeg sa ingenting, jeg ville bare høre hva hjemmefansen sa. Det ble slengt litt fra sidelinjen, og det var litt hoiing. Det som ble sagt, får bli mellom oss, sier Åsen.

Seieren gjør at Lillestrøm for alvor er med i medaljekampen i årets eliteserie. Viking har 44 poeng, Rosenborg 42 og Lillestrøm 41. Hareide slet med å finne gode en god forklaring på at Rosenborg gikk fra å kjøre over Lillestrøm, til selv å bli overkjørt.

– Jeg har vært med på mye rart i fotball, men dette ble litt merkelig. Men det er ofte slik at man blir straffet hvis man ikke tar de mulighetene man får. Vi brenner sjanse på sjanse, og så får de en scoring. Det er det som skjer etter det som vi må sette fingeren på, for vi klapper sammen som et korthus. Jeg står igjen med en merkelig følelse, sier han til VG.

Rosenborg hadde styrt alt, og ledet 1–0 etter Even Hovlands stupheading, og sjansestatistikken 5–0. Lillestrøm hadde knapt skapt en halvsjanse, og hjemmelaget var mye nærmere 2–0. Så satte Lillestrøm-trener Geir Bakke inn Gjermund Åsen.

Da snudde alt.

For Åsen hadde ikke vært på banen i mer enn ti sekunder før «Åsen-effekten» viste seg. Først banket Ifeanyi Mathew inn utligningen etter 68 minutter. Så serverte Åsen storscorer Thomas Lehne Olsen ti minutter senere, før Tom Pettersson fikk samme servering tre minutter før slutt. Begge ganger på hjørnespark.

Even Hovland ga RBK ledelsen tidlig og RBK hadde flere sjanser til å øke, men tok ikke vare på sjansene.

Sekunder etter at Gjermund Åsen entret matta, angrep de rødkledte kanarifuglene på høyresiden. Ifeanyi Mathew utlignet med et skudd som gikk via en RBK-forsvarer.

les også RBK-helt med klar beskjed: – Dette må være en lærepenge

Kort tid etter headet Thomas Lehne Olsen en corner fra Åsen. Det er Olsens 22. mål for sesongen. Tre minutter senere serverte Åsen lagkamerat Tom Petterson som la på til 3–1 etter corner.

– Det er gutta som holder stand. Det er noe på gang med Rosenborg, det går fort og det er mange gode kombinasjoner, men de greide ikke å sette brodden i oss, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke, til VG.

På stillingen 1–0 til Rosenborg leverte bortelagets Mads Christiansen to feberredninger.

– Han holder oss inne i kampen, og er en fremtidig landslagskeeper, det er det ikke noe å lure på, sier Bakke.

En annen tidligere Rosenborg-spiller, Pål André Helland, ble byttet ut ved pause. I timene før avspark ble det rapporter om mindre opptøyer i Trondheim sentrum, mellom lagenes supportere.