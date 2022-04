SUPERVETERANER: Ole Mossin Olesen (til venstre) og Ketil Kronberg jubler etter en scoring for Norge i en VM-kamp mot Sveits i Praha for tre og et halvt år siden.

Landslagsprofiler vrakes etter VM-bråk: − Respektløst

Norges innebandystjerne Ketil Kronberg (41) mener landslagsvrakingen av ham og flere veteraner er forbundets hevn for bråket før de spilte VM for fem måneder siden.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Ja, det er den eneste måten jeg kan tolke det på, sier Kronberg.

Han debuterte for innebandylandslaget i 1999, er kaptein for det svenske toppserielaget IBK Dalen og vil sette verdensrekord i antall VM-turneringer (12) hvis han får spille mesterskapet i Sveits i november.

For ham, mangeårig landslagskaptein Daniel Gidske (29) i svenske Mullsjö og Ole Mossin Olesen (33) - en av norsk innebandys største profiler - blir etter alt å dømme VM i Finland i desember 2021 Ketil Kronbergs siste.

Selv om de gjerne vil fortsette på landslaget, setter bandyforbundets innebandyseksjon en stopper for det. Forbundsledelsen har bestemt at det er på tide med et generasjonsskifte på landslaget. Gidske og Mossin Olesen ble tatt ut til VM-kvalifiseringen i februar - som ble utsatt - av daværende landslagssjef Johnny Petersen.

Patrick Jonsson ble deretter ansatt som ny landslagssjef. Da han for noen dager siden tok ut sitt første landslag til den gjeldende VM-kvalifiseringen i Latvia i slutten av mai, var de to, Kronberg og flere andre spillere fra det siste VM-laget vraket - også landslagets førstekeeper Markus Jelsnes (27) fra Greåker.

– Det er respektløst mot Daniel, Ole og meg. Det er helt uforståelig, og ingen logikk i det. Landslaget skal være for de beste spillerne, enten de er 18 eller 40. Hvorfor skal ikke Daniel Gidske være med på landslaget. Han er 29 år, har vært kaptein på landslaget siden 2016 og kunne vært det fem år til, sier Kronberg.

STOR I SVERIGE: Daniel Gidske (blå spillerdrakt) er assisterende kaptein for det svenske topplaget Mullsjö. Bildet er fra kvartfinalen i SSL mot Falun 20. mars i år.

– Ole har alltid levert på internasjonalt nivå. Vi er uten tvil gode nok. De eldre leverte best i VM, tilføyer Dalen-kapteinen.

– Landslaget har alltid vært en guttedrøm. Det er det største man kan være med på. Jeg har ikke fått noe forklaring, svarer Ole Mossin Olesen på spørsmål om vrakingen.

Kapteinen for Oslo-laget Tunet er VM-historiens niende beste poengplukker.

Han sier også at et generasjonsskifte kan være bra, men tilføyer at det bør skje sammen med de som har spilt på landslaget en stund.

Bandyforbundets generalsekretær Tomas Jonsson sier at det Ketil Kronberg påstår ikke er i tråd med det han har forstått. «Generasjonsskiftet» og utelatelsen av «de eldre spillerne» har ifølge Jonsson ikke å gjøre med bråket og kaoset i forbindelse med 2021-VM, der Norge endte på 6. plass.

Her kan du lese VGs saker om stridighetene som dreide seg om kriteriene for VM-uttaket, Kronberg, daværende landslagssjef Petersens avgang og comeback, spillerboikott og «kaosløsningen».

– Vi er ferdig med VM-saken. Dette er strategisk riktig med tanke på utviklingen av landslaget, sier generalsekretær Tomas Jonsson.

Konfrontert - igjen - med Kronbergs «hevn» og «respektløst», understreker han at det ikke stemmer.

Han vi heller ikke mene noe om de eldre spillerne «i det hele tatt», hevder at den nye landslagssjefen ikke er pålagt føringer med hensyn til «generasjonsskiftet» og at det er rett tidspunkt for akkurat det nå - med VM-kvalifiseringen i Latvia om en snau måned.

Generalsekretæren bekrefter Daniel Gidskes opplysning om at de to møttes til en samtale hos landslagsveteranen i Sverige for noen uker siden - kort tid før det siste landslagsuttaket. Tomas Jonsson forteller at han ønsket Gidskes mening om status for norsk innebandy og hvordan de skulle «komme videre».

Sverige ble verdensmester i Finland i desember.

– Det er klart jeg er litt skuffet. Jeg føler ikke at alderen er avgjørende, at jeg ikke er for gammel. Jeg spiller innebandy på høyeste nivå og er interessert i å være med på landslaget. Men det er opp til landslagstreneren å bestemme, svarer Gidske på spørsmål om at han åpenbart ikke er en del av landslagets fremtid.