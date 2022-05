IKKE TIL BEOGRAD: Selv om Norges Roforbund hadde hatt økonomi til å sende Birgit Skarstein til Beograd for verdenscup i roing, hadde hun trolig uteblitt uansett – grunnet sykdomstrøbbel litt utenom det vanlige.

Helvetesild stoppet Skarstein: − Ikke å anbefale

Selv for energibunten Birgit Skarstein (33) kan det bli for mye. Først influensa og siden helvetesild har stukket kjepper i hjulene for gullhelten i robåten.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Denne helgen skulle hun og resten av ro-landslaget ha startet verdenscupsesongen i serbiske Beograd. Det blir det ikke noe av på grunn av økonomien i Norges Roforbund - og Skarstein fortviler ikke:

– Det er kanskje like greit etter den våren jeg har hatt. Og EM går i august og VM i slutten av september. Så kanskje var det en grei tid å bli syk på?

Influensa er sånt som skjer, selv om Skarstein fikk en hard variant. Helvetesild derimot kom bardus på trønderen.

– Helvetesild er ikke noe å anbefale! Det er et vannkoppvirus som kommer ut igjen hvis du har svakt immunforsvar. Det er typisk at det kommer rett etter influensa. Det er en beskjed til kroppen om at «nå bør du slappe av litt».

– Iltert utslett

– Og det er ikke du så flink til?

– Hehe, det ble en tøff belastning i høst og vinter med både Paralympics i Tokyo, VM på Lillehammer og så Paralympics i Beijing. Kroppen kjente godt anstrengelsene på 1700–1800 meter i Kina.

Birgit Skarstein er blitt ekspert på helvetesild i løpet av våren. Ufrivillig.

– Det er nervesmerter i huden. Du får et iltert utslett som gjerne går under brystet og til ryggen. Det går fint an å trene med det, og det er ingenting mot de nervesmertene som jeg er vant til på grunn av lammelsen - fantomsmertene. Men kroppen ble redusert så det var likevel greit å ta det rolig ei stund for å komme meg så fort som mulig.

Totalt sett har Birgit Skarstein måtte regulere belastning i treningen i rundt fire uker denne våren. Det betyr litt færre og roligere økter og ingen nasjonale konkurranser.

Nå blir det altså ikke verdenscupstart i Beograd. Norges Roforbund hadde ikke råd til å sende full tropp, og det endte med at ingen reiste - men at det blir full tropp til den andre verdenscupen.

– Jeg er stolt av å være en del av et landslag som står sammen om en avgjørelse om heller å sende flere én gang enn bare sende noen flere ganger, selv om det gjør at vi trolig går glipp av pallplasser. Vi tenker på fremtiden, og at det blir OL og Paralympics også i 2024 og 2028. Det er viktig å bygge opp roere til disse lekene, sier Skarstein.

MYE TRØBBEL: Birgit Skarstein fotografert i kassa på Rema denne uken - i forbindelse med at hun skrev en sponsor- og jobbekontrakt med Reitan-konsernet.

Ikke råd

Sportssjef Daniel Berge i roforbundet bekrefter at de ikke hadde råd til å sende hele landslaget til Beograd denne helgen:

– Det har blitt relativt mye dyrere å reise, samtidig som året etter OL/Paralympics er krevende for roforbundet. Vi skulle uansett prioritere bort en verdenscuphelg, og da ble det åpningen. Verdenscup nummer to i Poznan blir dermed starten for Norge, sier Berge.

– Hvordan tror du Birgit Skarstein blir påvirket av sykdommen denne våren?

– Hun er jo en energibunt, så jeg tror hun klarer seg fint. Avbrekket ble brukt til å fylle på med energi. Og det er god tid både til EM og VM, mener sportssjefen.

PS: Den andre norske medaljevinneren i roing i Tokyo, Kjetil Borch, måtte kneopereres midt i mai. Det var 32-åringens femte operasjonen på fem år.