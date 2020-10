SØLVJENTENE: Helene Næss og Marie Rønningen er regnet som kandidater til å kunne ta OL-gull i båtklassen 49er FX i Tokyo neste år. Søndag vant duoen sitt andre EM-sølv på rad. Foto: Tobias Störkle

Nytt EM-sølv: – Glad for OL-utsettelsen

Etter å ha tatt sitt andre EM-sølv på rad i Østerrike søndag, er egentlig Norges seiling-gullhåp Helene Næss og Marie Rønningen glad for at OL ble utsatt ett år.

– Det var en smell i trynet da corona kom inn over Europa. Men samtidig var det en lettelse at OL ble utsatt. Det var kjipt, men greit. Nå er vi fornøyd med å få ett år til. Vi har fått mange timer på sjøen og har kunnet trene på det vi trengte å trene på, sier Helene Næss.

Etter 11 løp av estimerte 17 over seks dager, var Norges OL-gullhåp i båtklassen 49er FX fire poeng – som er knapp margin – fra å rappe EM-gullet fra den tyske båten på Attersee i Østerrike, vel å merke under svært variable forhold – som til nå har vært den norske duoens svakhet.

– Det er første gang de er helt der oppe og kjemper om gullet under så krevende forhold. Det var veldig vanskelig, med et stort lavtrykk som kom inn fra Frankrike og turbulente forhold på innsjøen mellom omkringliggende høye fjell, forklarer Næss’ og Rønningens mangeårige trener Thomas Guttormsen.

Snø har falt over fjellene den ene dagen, før været den neste dagen har skiftet til sommer og behov for å ta frem shortsen igjen.

Duoen kan vise til EM-gull i 2018, EM-sølv i fjor, sølv i prøve-OL og 4. plass i VM i Auckland.

– Dette var et stort skritt i riktig retning, understreker Thomas Guttormsen med tanke på at forholdene på regattabanen i OL neste år antagelig vil være stabile – noe jentene behersker – men også slo om til «vanskelige» hvis vinden plutselig kommer fra land.

Han tilføyer at «dette jo skulle vært OL», og at det viser at «vi er i rute».

– Vi løser dette uke for uke, ettersom verden endrer seg, svarer han på spørsmål om hvordan Helene Næss og Marie Rønningen har maktet å holde motivasjonen under rådende særs omskiftelige forhold.

Fra de i februar måtte trene med masker i Australia. Ikke på grunn av covid-19, men grunnet den helsefarlige røyken fra de store brannene som da herjet der.

Da OL 2020 fortsatt sto på planen, dro de til Palma for på trene. Så kom 12. mars og «full fart hjem». Helene Næss og Marie Rønningen trente Norge fra april til juni, deretter Danmark – til det ble stengt – så Tyskland, som oppkjøring til sølv-dagene i Østerrike.

Nå bærer det videre til treningssamling i Portugal.

– Vi kunne ha vært uheldige og fått «dette» (corona-nedstengingen) mens det var vinter i Norge. Nå fikk vi trent mye og godt hjemme. Utsettelsen har gjort oss godt, slår Helene Næss fast – 10 måneder før OL i Tokyo, slik verden ser ut nå.

Publisert: 04.10.20 kl. 17:53