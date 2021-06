USIKKER PÅ BOIKOTT: Men Maren Lundby er overbevist om at diskusjonen om Kina-OL er av det gode. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kritisk Lundby hyller Kina-debatt: − Makta og pengene som rår

Skihopper Maren Lundby (26) mener det er feil å si at idrett og politikk ikke henger sammen.

Publisert:

Det sier den populære idrettsutøveren etter at Amnesty gikk ut mot Ole Einar Bjørndalens jobb som trener for kinesiske skiskyttere denne uken. Ifølge Amnesty blir Bjørndalen brukt politisk av regimet i Beijing.

Maren Lundby ønsker ikke å kommentere Bjørndalen spesifikt. Men på Twitter lenket hun til VGs sak, før hun skrev:

«Har deltatt i OL to ganger tidligere, i land og steder som uten tvil har vært opptatt av «sportsvasking». Ingen god utvikling rundt den olympiske ånd, spør du meg».

– I internasjonal idrett sitter man generelt igjen med en følelse av at det er makta og pengene som rår, utdyper Lundby.

Hun var på treningstur i skogen torsdag formiddag, men tok en pause for å snakke med VG om temaet.

Selv om Lundby hyller en debatt rundt idrett og totalitære regimer, så er hun usikker på om en boikott er riktig virkemiddel.

– Men vi utøvere har en stor stemme dersom vi går sammen og fronter noe. På den måten kan det endre seg på sikt. Når noen sier at idrett og politikk ikke henger sammen, så opplever jeg at det er feil. Det har jeg blitt mer og mer klar over selv, i min situasjon, og derfor engasjerer jeg meg litt, sier 26-åringen.

– Du skal selv delta i OL i Kina i 2022?

– Ja, det er planen. Men jeg synes det er bra at denne diskusjonen kommer opp. Vi har å gjøre med mange land som ønsker å sole seg i glansen og legge en skygge over egen elendighet, sier Lundby.

Hun snakker om såkalt sportsvasking, et begrep som gjerne brukes når totalitære regimer bruker idrett til å rette fokus på noe positivt i stedet for på menneskerettighetsbrudd.

– Hvem har ansvaret for at det har blitt slik?

– Det må være idrettslederne. Vi ser hva som skjer rundt Qatar-VM nå. OL i Rio handlet om mye av det samme. FIS la kongressen sin til Pattaya i Thailand. Det er i stadig større grad slik at makt og penger er greia, og ikke fokuset på idretten.

Lundby trekker frem Norge som et land hun mener kunne arrangert et annerledes og billigere OL.

– Hva tenker du om Amnestys utspill om Ole Einar Bjørndalen?

– Det er vanskelig, jeg ønsker ikke å ha noen mening om den spesifikke saken.

– Ville du selv tatt en jobb for Kina?

– Nei, det har jeg ikke vurdert, sier Maren Lundby.

Ole Einar Bjørndalen har vært trener for kinesiske skiskyttere i halvannet år. Han har, i løpet av fire uker, ikke besvart VGs henvendelser om Amnestys utspill.

VG var i går i kontakt med Kristian Bjune Sveen, som er en av hovedtrenerne til det kinesiske langrennslandslaget, bare måneder før Kina skal arrangere OL på hjemmebane.

Sveen befinner seg i øyeblikket på Sognefjellet med flere av utøverne fra verdens mest folkerike nasjon.

Han understreker at han gjerne snakker om sport og utvikling i kinesisk skisport, men ber om respekt for at han ikke vil kommentere Amnestys utspill.