1 / 4 CAMPUS EKEBERG: Slik ser tegningen ut for det som skulle ha blitt det nye annlegget på Ekeberg. forrige neste fullskjerm CAMPUS EKEBERG: Slik ser tegningen ut for det som skulle ha blitt det nye annlegget på Ekeberg.

Bækkelaget Sportsklubb raser mot kommunen: − Dette smerter oss kraftig

Oslo Idrettskrets og Bækkelagets Sportsklubb har brukt flere hundre millioner på det som skulle bli et nytt anlegg for idrett og videregående skole på Ekeberg. Nå er prosjektet lagt dødt.

Kortversjonen Oslo Idrettskrets og Bækkelagets Sportsklubb har brukt flere hundre millioner på planene om en ny skole og et nytt idrettsanlegg på Ekeberg. Nylig ble prosjektet skrinlagt av byrådet.

Kommunen ønsker nå å ekspropriere Bækkelagshallen, der klubben eier både eiendommen og hallen, for så å bygge den om til skole og gymsal.

Dette har vekket sterk frustrasjon hos idrettsmiljøet. Generalsekretær i Bækkelaget Sportsklubb uttrykker at det er et stort behov for idrettsarenaer i området.

Klubben er blitt tilbudt 11 millioner kroner for å gjenanskaffe og bygge ny hall, noe de mener er et skambud gitt den faktiske kostnaden ved å bygge en ny idrettsarena.

Omar Samy Gamal, idrettsbyråd i Oslo kommune, forklarer at økonomien i det opprinnelige prosjektet ikke holdt, derav beslutningen om å skrinlegge Campus Ekeberg.

Byrådet anerkjenner behovet for flere idrettsanlegg i Oslo og sier de jobber for å gjennomføre egne prosjekter raskest mulig. Vis mer

På Ekeberg i Oslo skulle det komme en splitter ny videregående skole og flere idrettsanlegg. Plasseringen skulle være midt på Ekebergsletta, hvor også arrangementet Norway Cup samler titusenvis av ivrige fotballspillere hver sommer.

Oslo Idrettskrets og Bækkelaget Sportsklubb skulle sammen stå for byggingen av prosjektet, med leiekontrakt til Oslo kommune.

Men nå har byrådet lagt Campus Ekeberg dødt.

– Man blir oppriktig lei seg når man har brukt tusenvis av timer, store summer penger og har full tro på et prosjekt, sier Pål Trælvik, generalsekretær i Bækkelaget Sportsklubb, til VG.

– Vi fikk avskjed på grått papir, og det var det. Dette smerter oss kraftig, fortsetter han.

Thomas Rustad, leder i Bækkelagets Sportsklubb Håndball, forteller at det allerede har blitt brukt flere hundre millioner kroner totalt på prosjektet som var en bestilling fra bystyret tilbake i 2017.

– Vi kommer til å kreve tilbake pengene som er brukt, men synes det er meningsløst å ha brukt penger på noe som ikke blir noe av, sier Rustad til VG.

Rustad har fulgt prosessen tett gjennom de fem siste årene og uttrykker at han er oppgitt over dagens situasjon og konsekvensene dette får, for en av landets største håndballklubber.

Ekebergsletta. Her ved generalsekretær i Norway Cup Pål Trælvik.

Håndballherrene i Bækkelaget, som spiller på øverste nivå i Norge, skulle endelig få sin egen godkjente hjemmearena med Campus Ekeberg. Nå må de fortsette å leie Nordstrand Arena for å ha en hall som er godkjent for spill i Eliteserien, noe Bækkelagshallen ikke er.

1. september 2024 skal hallen stenges etter kommunens plan. Da skal arealene bygges om til skole og gymsal.

Trælvik forstår at det er behov for skoleplasser på Bekkelaget, men han mener at det også er et skrikende behov for idrettsplasser.

– Idretten er en utrolig viktig arena for barn og unge. Når de starter på skolen og matematikk virker vanskelig, kan det være avgjørende at de får komme hit og mestre å kaste en ball. Det er det vi jobber for hver eneste dag, at barn skal få komme hit, være i aktivitet, ha det gøy og oppleve mestring sammen med andre.

Kommunen vil ekspropriere ekspropriereEkspropriasjon av eiendom innebærer at du som grunneier må gi fra deg hele eller deler av eiendommen din mot en erstatning. Bækkelagshallen, der klubben eier både eiendommen og selve hallen.

BSK har blitt tilbudt 11 millioner for at sportsklubben skal kunne gjenanskaffe en tomt og bygge ny hall.

– Kommunen har sagt nei til et prosjekt som løser idrettens behov, samtidig truer man med å ekspropriere klubbens egen hall fordi de skal rehabilitere skolen. Så kommer de med et skambud som er langt unna å kunne erstatte det Bækkelagshallen er for oss i dag, forteller Rustad.

SKAL STENGES: 1. september i 2024 har kommunen planer om å stenge Bækkelagshallen.

– En idrettsarena for 11 millioner kroner? Det er jo verre enn en gateselger på Lanzarote. «Nice price for you». Det er i beste fall forsøk på lureri. Den siste hallen kommunen har planlagt har et budsjett på 561 millioner, og da er ikke tomt regnet med, sier en frustrert Trælvik.

Omar Samy Gamal

Omar Samy Gamal, idrettsbyråd i Oslo kommune, forteller til VG at de er klar over at Oslo trenger et stort antall flere idrettsanlegg. Han presiserer at det har vært en av de viktigste satsingene til det rødgrønne byrådet og at det er viktig for at idretten skal ha plass til å inkludere alle barn.

– I tillegg til å bygge idrettsanlegg har vi økt tilskuddene og gir fra før tilskudd på mange titalls millioner årlig til idretten.

På spørsmål om hvorfor Campus Ekeberg ikke realiserer forklarer han dette med at økonomien i prosjektet ikke holder.

– Oslo Idrettsklubb og Bækkelaget Sportsklubb søkte om en lånegaranti fra kommunen på nesten to milliarder, som de fikk avslag på. Grunnen til det er enkel: Å gi lånegaranti til er prosjekt i milliardklassen med en svak økonomi er ulovlig. Vi har dessverre ikke lov til å innvilge denne garantien fordi den innebærer vesentlig økonomisk risiko.

Idrettsbyråden forstår godt at OIK og BSK er skuffet over at de ikke kunne få lånegaranti.

– Jeg er selv svært skuffet. Vi ønsket sammen å få til dette prosjektet, men det går dessverre ikke når økonomien ikke er på plass.

Han begrunner kommunens valg om å bygge egne anlegg fordi han mener det er raskest å gjennomføre. Han informerer også om at de vil sette i gang byggingen så fort som mulig.