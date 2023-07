Argentina slo tilbake mot Sør-Afrika og reddet uavgjort i Sveriges VM-gruppe

Argentina kom under 0-2 for Sør-Afrika, men to mål på fem minutter reddet uavgjort og ett poeng i gruppe G i fotball-VM.

Linda Motlhalo gjorde 1.-omgangens eneste mål da hun satte 1–0 etter en halvtimes spill. Thembi Kgatlana økte til 2-0 etter 66 minutter.

Det meste synes å gå sørafrikanernes vei mot nasjonens første VM-seier for kvinner noensinne. Innbytter Sophia Braun reduserte til 1-2 etter 74 minutter på en skikkelig suser fra 25 meter. Målet tente argentinerne, for en annen innbytter, Romina Núñez, headet inn utligningen fem minutter senere.

De to favorittene i gruppen, Sverige og Italia, møtes i sin annen kamp i VM lørdag. De to vant sine åpningskamper.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post