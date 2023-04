Magnus Carlsen er ute av Champions Chess Tour-turneringen. Foto: Carina Johansen / NTB

Carlsen tapte for Nakamura etter armageddon-drama: − Veldig irriterende

Sjakkstjernen Magnus Carlsen tapte for rivalen Hikaru Nakamura etter armageddon og gikk glipp av finalekampen i Champions Chess Tour-turneringen.

NTB

Etter to remis var det klart for armageddon armageddonI armageddon vil hvit bli gitt mer tid enn svart, men hvis svart klarer remis (uavgjort) vil svart vinne kampen. i siste runde i comebacksluttspillet. Der endte Carlsen opp med å spille med hvite brikker, og dermed måtte han vinne for å avansere.

Han skaffet seg en god fordel etter snaut 20 trekk, men deretter ble det kaos på brettet. Til slutt gjorde Carlsen en feil og mistet dronningen sin, og dermed tapte han.

– Det var mye rart som skjedde. Jeg fikk alt jeg håpet på, men så ble det veldig komplisert. Til slutt var det en museglipp som var veldig irriterende, sa Carlsen til TV 2.

– Sannsynligvis hadde det ikke gått uansett, konstaterte han.

Overlegen seier over Aronian

Fredag venter finalekamp mot Fabiano Caruana for Nakamura. Som vinner av comebacksluttspillet må Nakamura slå Caruana over to kamper for å bli kronet til mester. Caruana trenger på sin side bare å vinne én kamp etter som han er uten tap hittil i turneringen.

Tidligere torsdag slo Carlsen amerikanske Levon Aronian på overlegent vis.

Nordmannen vant det første partiet mot Aronian med hvite brikker og trengte dermed remis i det neste for å sikre avansement. Der greide ikke Aronian å utnytte de hvite brikkene og tapte igjen for Carlsen, som straffet amerikanerens tabber hardt.š

Taperrunden

Turneringen blir spilt i formatet dobbelt utslagssystem, noe som gjør at man har råd til ett tap og fortsatt ha mulighet til å vinne turneringen.

Carlsen rotet det til for seg selv helt på tampen i den første kampen mandag. Der tapte han i armageddon for Vladislav Artemjev. Dermed måtte den norske mesteren om taperrunden, der det sa stopp i siste runde.

Nordmannen vant Champions Chess-turneringen i februar. Den ble også spilt i formatet dobbelt utslagssystem.

Turneringen er Carlsens siste som verdensmester i langsjakk etter ti strake år.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post