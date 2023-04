Casper Ruud fikk revansj etter sjokk-tapet: Slo stjerneskuddet

(Casper Ruud–Ben Shelton 6–2, 7–6) 40 dager før French Open starter slo Casper Ruud (24) det nye amerikanske tennishåpet Ben Shelton (20).

I neste runde i Barcelona Open møter Ruud vinneren av Francesco Passaro (Italia) og Francisco Cerudolo (Argentina).

– Alle har noen opp og nedturer i karrieren, denne sesongen har ikke jeg vært på mitt beste. Men jeg føler meg bra. Det er godt å være tilbake, sier Ruud til stadionspeaker etter seieren tirsdag ettermiddag.

Ruud var i en egen klasse i første sett på grusen i Barcelona, og slo den amerikanske 20-åringen lekende lett 6–2. Andre sett startet jevnere.

Ruud var på revenasj-jakt, for de to har møtt hverandre én gang tidligere. Da var Shelton fremdeles collegespiller og overrumplet Ruud fullstendig og vant 6–3, 6–3 i 2. runde av ATP1000-turneringen i Cincinnati i august i fjor.

MOTSTANDER: Ben Shelton tapte mot Casper Ruud i Spania tirsdag. Her fra en tidligere kamp.

Foran US Open i fjor høst valgte venstrehåndsspilleren Shelton å bli proff, og den kraftfulle amerikaneren har klatret lynraskt på verdensrankingen og er nå nummer 37 i verden.

Nå er 20-åringen det store amerikanske stjerneskuddet, og i starten av 2. sett i Barcelona Open (ATP 500) tirsdag ettermiddag våknet han og ga Ruud litt kamp. Og Shelton ga seg ikke. Da Ruud var to baller unna matchball, brøt 20-åringen serven til Ruud, og spilte seg til 5–6-ledelse i 2. sett etter én times spill. Settet gikk til tiebreak.

Begge gjorde sitt for å underholde publikum, og amerikaneren flørtet med tilskuerne med store smil når slagene satt.

Casper Ruud har hatt en begivenhetsrik april, han vant ATP250-turneringen Estoril Open i Portugal:

Uken etter røk Ruud ut av toppturneringen Monte Carlo Masters i tredje runde mot Jan-Lennard Struff.

Ruud har hatt en særdeles ujevn sesong. Ruuds tidligere lærer ved Wang Toppidregg, som også har vært sportssjef i Norge og Sverige, Pelle Fridell tror Ruud har slitt med kampformen etter at han var med Rafael Nadal på oppvisningsturné i Sør-Amerika i november i fjor. Det ble ekstra uker på reise, lange flyturer og flere kamper på syv dager.

– Casper mistet litt av sin preseason. Jeg tror det sitter litt i at han fikk litt kort fri før Australian Open. Han kan ha vært sliten etter at oppkjøringen til sesongen kom litt for sent. Han kom bakpå med treningen i desember, sa Fridell til VG sist uke.