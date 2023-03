Sturla Holm Lægreid tok NM-gull på stafetten i Alta søndag.

Oslo og Akershus tok overlegent NM-gull på herrenes stafett

Oslo og Akershus forsvarte fjorårets NM-gull på herrenes stafett da de tok en overlegen seier på skiskytter-NMs avsluttende øvelse i Alta søndag.

NTB

Oslo og Akershus stilte med et svært sterkt lag til start bestående av Endre Strømsheim, Isak Leknes Frey, Johannes Dale og Sturla Holm Lægreid.

Etter siste veksling hadde Lægreid en ledelse på nærmere minuttet ned til Buskeruds Vetle Sjåstad Christiansen.

Lægreid fikk få problemer med å sikre gullet foran Buskerud på sølvplass. Sogn og Fjordane, med Johannes Thingnes Bø på sisteetappen, tok bronsen.

Etter rennet var Lægreid og lagkameratene svært fornøyde med å ha slått Buskerud.

– Den stafetten her har vi snakket om i hele år, og den henger høyt for oss på laget. Utrolig deilig at vi slår dem, sa Lægreid til NRK etter rennet.

Tidligere søndag tok Buskerud seieren på kvinnenes stafett.