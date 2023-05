Karina Sævik var blant målscorerne da Vålerenga vant stort i cupen.

Alle toppserielagene videre i cupen

De ti toppserielagene gjorde sin entré i kvinnenes fotball-NM onsdag, og alle vant. Hovedstadslagene Røa og Vålerenga herjet i Nord-Norge.

Røa vant hele 10-0 over Grand Bodø. Birgitte Bjørlykhaug scoret fire av målene, mens Anya de Courcy også fullførte hattrick.

Serieleder Vålerenga hadde to måls ledelse etter seks minutter på vei mot 5-0-seier over Porsanger. Først ble det selvmål på et innlegg fra Elizabeth Pechersky, så doblet Felicia Rogic ledelsen. Pechersky økte før pause, og landslagsspiller Karina Sævik og Linn Vickius pyntet på resultatet i 2. omgang.

Lise Kathrine Guttorm scoret kampens første og siste mål i eget mål.

Vanskeligere var det for det tredje Oslo-laget i Toppserien. Lyn hadde tre avslutninger i målstengene før Emilie Closs i det 111. minutt ordnet 1-0 mot Odd, som er lederlag i sin 2.-divisjonsavdeling.

Fjorårets dobbeltmester Brann sliter i serien, men akter ikke å gi fra seg NM-tittelen uten videre. Det ble 6-0-seier over Fyllingsdalen. Innbytter Maria Brochmann var eneste tomålsscorer, mens Andrine Hegerberg leverte to assist.

Serietoer Rosenborg måtte derimot slite. Emilie Nautnes ordnet 1-0-seier over Tiller med et distanseskudd i det 57. minutt.

Info Resultater NM fotball kvinner, 2. runde: Viking – Åsane 0-2, Grand Bodø – Røa 0-10, AaFK Fortuna – Molde 2-1 e.o., Fyllingsdalen – Brann 0-6, Klepp – Amazon Grimstad 1-0, Start – Avaldsnes 1-2, Tiller – Rosenborg 0-1, Sogndal – Arna-Bjørnar 2-4 e.o., Fredrikstad – LSK Kvinner 0-3, Arendal – Stabæk 0-3, Øvrevoll Hosle – Grei 2-0, Hønefoss – HamKam 4-1, Porsanger – Vålerenga 0-6, Odd – Lyn 0-1 e.o. Spilt tirsdag: Medkila – Tromsø 3-0. Spilt 11/5: Kolbotn – KFUM Oslo 2- Vis mer

