TAPTE SEKUNDER: Tiril Udnes Weng etter lørdagens 15 kilometer.

Frida Karlsson slo knockout på Tiril Udnes Weng – på vei mot Tour-seier

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Tiril Udnes Weng (26) skulle psyke ut konkurrentene med god glid, men måtte gi fra seg viktige sekunder i Tour de Ski-sammendraget.

Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby er skeptisk til taktikken i lørdagens 15 kilometer. Han mener det var galt å gå for bonussekunder etter 8,5 kilometer.

Udnes Weng spurtet til seg ti bonussekunder, men Sundby mener likevel at det var et tapsprosjekt.

– Det ble litt tøft. En brutal løype. Jeg hadde egentlig en ganske god dag, men må innse at jeg ikke er bedre, sier Udnes Weng til VG.

Hun var nesten et halvt minutt bak den tyske vinneren Katharina Hennig. Den norske jenta er fortsatt nummer to i sammendraget, men er nå hele ett minutt og tolv sekunder bak Frida Karlsson.

– Sundby er kritisk til at du gikk for bonussekunder?

– Det kan godt hende at det var dumt. Jeg kjenner at det kostet. Det kan godt hende at jeg ikke burde gjort det.

– Angrer du?

– Samma det, det er masse man kan gjøre annerledes, og det er vel én av tingene.

Tiril Udnes Weng beskriver lørdagen som «en krasjlanding» etter fredagens oppvisning på sprinten.

Tiril Udnes Weng (t.v), Frida Karlsson og Nadine Fändrich under 15 km klassisk for kvinner i Val di Fiemme lørdag.

26-åringen lå som nummer to i Tour de Ski, 41 sekunder bak Frida Karlsson, før lørdagens 15 kilometer.

Hun holdt i drøye 13 kilometer. Så gikk det tungt.

Kerttu Niskanen kjørte på og Frida Karlsson klarte å henge på sammen med Katharina Hennig og Rosie Brennan.

I spurtduellen ble det tysk seier: Katharina Hennig var sterkest på oppløpet.

Frida Karlsson ligger meget godt an før «Monsterbakken». Hun kan bli andre svenske, etter Charlotte Kalla (2007/08), som vinner Tour de Ski sammenlagt.

Tiril Udnes Weng ble nummer syv, 29. 2 sekunder bak lørdagens tyske vinner.

Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby er kritisk til at Udnes Weng gikk for bonussekunder etter 8,5 kilometer. Hun fikk med seg ti bonussekunder.

– Jeg ville gjort en annen vurdering. Jeg tror at de 30 sekunder kommer litt fort fordi hun trykker til etter 8,5 km, sier Sundby.

Assistenttrener for langrennskvinnene, Stig Rune Kveen, fortalte til Viaplay at planen var å psyke ut konkurrentene med god glid i utforbakkene.

– Vi skal utnytte hver utforkjøring og vise at vi har best glid. Tiril kjører litt Northug-stil inn på stadion hver runde, sier han.

Like etterpå måtte hun slippe ryggen til konkurrentene.

VG oppdaterer saken.

Krista Pärmäkoski, som lå som nummer tre i Tour de Ski-sammendraget, måtte bryte touren før lørdagens 15 kilometer på grunn av magetrøbbel.