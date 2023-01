TRIO: Anders Opdahl fra Amedia (t.h.), Harald Strømme fra MyGame og Olav Sandnes fra TV 2 (t.v.) inngikk i 2022 en avtale (sammen med seks særforbund) som gjør at bredde- og ungdomsidrett i Norge kan strømmes på TV 2 Play til 129,- måneden.

Fryktet for sikkerheten: DNB droppet idrettens Kina-kameraer

Kameraene som skal strømme norsk idrettsungdom produseres av et selskap som står på DNBs eksklusjonsliste. Sikkerhetsgiganten Avarn droppet kinesiske Hikvision for to år siden.

Norges største bank, DNB, har både selv droppet bruk av kameraer fra det kinesiske selskapet Hikvision i egen virksomhet etter en sikkerhetsvurdering – og satt Hikvision på en svarteliste over selskaper DNB ikke investerer i.

– Selskaper som ikke viser vilje til endring blir utelukket fra vårt investeringsunivers. Det betyr i praksis at DNB ikke investerer egne midler eller kundenes midler i dette selskapet, sier Knut Johan Hellandsvik, som er seksjonsleder for aksjeinvesteringer i DNB Wealth management.

Han viser konkret til brudd på DNBs standard for ansvarlige investeringer knyttet til menneskerettigheter og arbeiderrettigheter.

Info Hva er MyGame? MyGame er breddeplattformen for norsk lagidrett. Ved hjelp av smarte sportskamera produserer og strømmer selskapet breddekamper fra hele Norge. «Foreldre, familie, venner og fans kan dermed følge sine favorittspillere og lag gjennom våre apper», er deres egen beskrivelse hentet fra nettsiden deres. Tidligere i år ble det klart at TV 2 i samarbeid med MyGame skal strømme fotball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og ishockey ned til 15-årsklassen landet over. Den nedre aldersgrensen er 13 år. MyGame Group Norge er eid av TV 2 (29 %), Amedia (20 %) og MyGame Group AS (51 %). Bak sistnevnte selskap står det svenske konsernet Sportway Media Group AB, hvor tidligere Discovery-topp Harald Strømme er toppsjef og blant eierne. Vis mer

MyGame: – Lovlig og utbredt

VG avslørte i helgen hvordan strømmeplattformen MyGame benytter seg av kameraer med kunstig intelligens fra den kinesiske produsenten Hikvision.

Dette selskapet er sanksjonert i både USA, England og India.

I Norge planlegges MyGame utplassering av 2000 kameraer på idrettsanlegg over hele landet. Disse skal strømme 100.000 ungdoms- og breddekamper hvert år. Seks særforbund har inngått avtale med det TV 2- og Amedia-eide selskapet, som tar 129 kroner måneden for å vise kampene.

Lederen for kulturkomiteen på Stortinget karakteriserte bruken av teknologi fra det kinesiske selskapet som «en skandale», mens MyGame-talsmann Svein Graff svarte at Hikvision-kameraer er både lovlige og utbredt i Norge.

– MyGame kan neppe pålegges å boikotte produkter som Norges regjering ikke vil boikotte. Dessuten er måten vi bruker dette utstyret på ikke egnet til misbruk. Den smarte delen av vår teknologi er utviklet i Nederland og Sverige, og har ingenting med Hikvision å gjøre, utdyper Graff.

Fie Andresen fra kommunikasjonsavdelingen til Hikvision svarer følgende på DNBs vraking av selskapet:

«Vi gjennomgår og oppdaterer våre retningslinjer, prosesser og styringssystem med jevne mellomrom for å kontinuerlig for å være trygge på at vi etterlever alle regler og lover blant annet på menneskerettigheter. Dette er til enhver tid en pågående prosess».

Hun skriver videre i e-posten til VG:

«Som børsnotert selskap kommenterer vi ikke investeringsbeslutninger, men på generelt grunnlag kan vi si at disse anklagene fra DNB er grunnløse. Vi tar gjerne et møte med DNB for å avklare eventuelle spørsmål de måtte ha om dette.»

Gransket og droppet Hikvision

Men DNB er ikke den eneste store bedriften som har bannlyst utstyr fra Hikvision i Norge de siste årene.

Selskapet Avarn Security – tidligere kjent som NOKAS – gjennomførte for to år siden en egen gransking av Hikvision. Det resulterte i at selskapet stanset alle salg av kameraer fra den kinesiske produsenten til nye kunder.

– Vår samlede vurdering er at det nå er en økt risiko for at Hikvision-selskapet bidrar til brudd på internasjonale menneskerettigheter nedfelt i FN-konvensjonen hvor det er grunn til å tro at de kan ha en rolle i krenkelsene som foregår mot de etniske minoritetene i Xinjiang-provinsen. Ulike media har også nevnt Hikvisions lenker til den kinesiske militærindustrien som urovekkende. Vi har derfor besluttet å foreta en styrt avvikling av leverandørforholdet, sa kommunikasjonsdirektør Ådne Mauritzen den gangen.

«Hikvision er i kontakt med kunder og myndigheter over hele verden for å avklare eventuelle misforståelser om selskapet og adressere mulige bekymringer. Avarn takket nei til vår invitasjon til et slikt møte», skriver Fie Andresen i Hikvision, som legger til at tilbudet om et møte fremdeles står.

For to år siden hadde også Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland – bedre kjent som «Oljefondet» – sett nærmere på selskapet som nå leverer utstyr til MyGame og norsk idrett.

Etikkrådet anbefalte utestengelse av selskapet fra oljefondets portefølje. At anbefalingen senere ble trukket, skyldtes kun at oljefondet allerede hadde solgt seg ut av Hikvision.

Den ti sider lange anbefalingen begrunnes med en «uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til grove brudd på menneskerettighetene».

Hikvision: – Deltar ikke i overvåking

Både FN-organer og Amnesty International mener å ha bevis for at Kina holder omlag én million muslimske uigurer låst inne i interneringsleirer nordvest i landet. Minoriteten forfølges ifølge Amnesty systematisk og opplever grove menneskerettighetsbrudd.

Hikvision, som nå skal filme norsk ungdom, hevdes å være sentral i overvåkningen av uigurene i Kina.

Hikvisions kommunikasjonsavdeling skrev i en e-post til VG sist uke at selskapet ikke deltar i overvåkning og ikke har adgang til videoer. Selskapet skrev at det som en markedsleder er forpliktet til å opprettholde de høyeste standarder og respekt for menneskerettigheter.

Avinor: – Ikke avdekket tekniske sårbarheter

Det statlige selskapet Avinor driver 44 flyplasser i Norge og benytter Hikvision-kamera på Trondheim lufthavn. Ifølge selskapets kommunikasjonssjef Harald Nygaard Kvam benyttes det til å holde oversikt over terminalområdet.

Kvam opplyser overfor VG at kameraene på Værnes skal byttes ut når avtalen med Hikvision går ut.

– Hvordan vurderer dere risikoen ved å bruke kamerateknologi fra Hikvision?

– Det er gjennomført en teknisk sikkerhetsanalyse av løsningen og det er ikke avdekket tekniske sårbarheter. Ingen av de aktuelle kameraene er tilknyttet eksterne tjenester, skriver Kvam i en e-post til VG.

Italiensk gransking

Både Norges idrettsforbund og MyGame opplyste lørdag at strømmekameraene som monteres i norske idrettshaller ikke er koblet til internett.

I 2021 foretok den italienske rikskringkasteren RAI egne granskinger av Hikvision-kameraene på flyplassen i Roma. Resultatet vekket oppsikt både innenfor og utenfor grensene til det søreuropeiske landet:

De 140 Hikvision-kameraene som var montert på flyplassen sendte ut en strøm av forsøk på å åpne tilgang til verden utenfor det lukkede nettverket, ifølge RAI. Årsaken er ikke kjent.

«Hikvision bestreber seg på å gi programvareoppdateringer så raskt som mulig dersom en sårbarhet oppdages for å få slutt på det. Dette gjelder oss så vel som alle selskap som leverer elektronikk. Hikvision fikk dessverre bare kjennskap om episoden på Roma Fiumicino Flyplass fra programmet «Report» og ble aldri kontaktet på tidspunktet for hendelsen», kommenterer Fie Andresen fra Hikvision.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vil ikke kommentere MyGame-kameraene overfor VG, men understreket på generell basis at kinesiske virksomheter er pålagt å utlevere informasjon til kinesisk etterretning.