Mye større enn idretten: Vil vi ha kameraer overalt?

OPPTAK: Et volleyball- og håndballag ble filmet mens de trente, varmet opp og tøyet ut. I utgangspunktet var det en håndballkamp på breddenivå som skulle blitt sendt.

Diskusjonen om strømming av ungdom og breddeidrett er et mye større samfunnsspørsmål enn at det bør overlates til idrettslederes interesser.

Spørsmålene står i kø etter avsløringene rundt MyGame, ordningen som går ut på å filme et enormt antall kamper i breddeidretten.

Så langt har diskusjonene begrenset seg til usikkerhet rundt sikkerhet, teknikaliteter og avveining mellom positive effekter og risiko for mobbing, gruppepress og uheldige sosiale konsekvenser.

Men handler ikke temaet strengt tatt om noe veldig mye større enn som så?

Info Kort forklart: Dette er MyGame-saken MyGame er et selskap startet av blant andre tidligere TV-topp Harald Strømme, med flere. TV 2 og Amedia er inne på eiersiden. Selskapet bruker kunstig intelligens for å filme kamper i barne-, ungdom- og breddeidretten, og selve kampene sendes på TV 2 Play. MyGame har inngått avtaler med ulike særforbund i norsk idrett, blant andre håndballforbundet, fotballforbundet, bandyforbundet og volleyballforbundet. 20 prosent av inntektene per abonnement tilfaller klubbene selv. Norges idrettsforbund har etablert retningslinjer for strømming av barn og unge i norsk idrett, og landet på at nedre aldersgrense skal være 13 år. Likevel har VG dokumentert hvordan en tolvåring som sloss i en bandykamp, og et lags trening med flere deltagere under 13 år som aldri skulle vært filmet, begge ble liggende ute på TV 2 Play før VG tok kontakt. Selskapet MyGame varslet tiltak etter hendelsene. MyGame Group Norge er eid av TV 2 (29 %), Amedia (20 %) og MyGame Group AS (51 %). Bak sistnevnte selskap står det svenske konsernet Sportway Media Group AB, hvor tidligere Discovery-topp Harald Strømme er toppsjef og blant eierne. Vis mer

Skal det være opp til særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund å avgjøre om kameraer skal inn i ungdomsidretten i et så stort omfang som MyGame innebærer?

Spørsmålet som må stilles er om dette en samfunnsutvikling som er ønskelig eller ei.

Da er det politikere – ikke bare idrettspolitikere – som bør i manesjen. Det poenget underbygges av at mye idrett finner sted på offentlig eide anlegg.

Temaet er vanskelig og mangefasettert.

Det er ingen tvil om at strømmeproduktet vil være populært en rekke steder. Likevel er det grunn til å trekke frem at det metodiske grunnlaget er tynt i undersøkelsen MyGame bruker som belegg for å være ønsket, ettersom bare 149 personer har svart.

Idrettspresident Berit Kjøll har en vanskelig sak på bordet, etter at flere særforbund inngikk avtale med My Game. Er det en sak kulturminister Anette Trettebergstuen bør på banen om?

Men uavhengig av hvor mange som lar seg begeistre, kan det spørres om de negative og betenkelige sidene er til å leve med.

Hva med faren for at vi får flere episoder à la kringkastingen av et slagsmål med en 12-åring involvert? Og mer overordnet: Vil vi som samfunn ha kameraer i så stort omfang når ungdom driver idrett?

Hvis vi først skal ha en slik ordning, ville uansett et aktivt ja i forkant vært den ryddigste løsningen.

Ettersom alle på banen har veto mot at en kamp strømmes, ville et krav om forhåndssamtykke i stedet for dagens ordning med at man aktivt må reservere seg, sannsynligvis ført til at antallet kamper som kan direktesendes ville stupt.

Det er altså ingen tvil om at dagens ordning er den suverent beste for eierne med kommersielle interesser knyttet til at så mange kamper som mulig sendes og kan selges til bestemødre, onkler og tanter rundt om i landet.

Det er særforbund som er avtalepartnere med MyGame, men idrettsstyret har også fulgt saken tett. Det er dessuten interessant å registrere skepsisen fra kretshold.

Men det største problemet er at saken handler om så mye mer enn hva som passer eller ikke passer idrettsledere.

Dette dreier seg om grunnleggende forutsetninger rundt oppvekst, fritidsaktiviteter og hva som skal dokumenteres i en formativ alder.

I Norge har du ikke noe valg om barna dine skal drive idrett, du må forholde deg til en organisasjon som har monopol på de fleste organiserte aktiviteter. Den makten bør man være varsom med å dra for langt.

Når MyGame nå får så omfattende innpass, med den infrastrukturen det innebærer på idrettens arenaer, reiser det nok et spørsmål rundt monopolisering og kommersialisering.

Noen nøkkelspørsmål er påtrengende, og burde interessere politikere:

Hvor mye penger kommer personene bak MyGame til å kunne hente ut av idretten på sikt?

Hvor grundig er kost/nytte kommunisert?

Hvor godt er motforestillinger forelagt beslutningstagere?

Hvorfor dette ikke i større grad blitt et politisk spørsmål, er det vrient å få tak på.

Idrettsorganisasjonen får langt på vei styre med sitt i Norge. Det har positive sider, men politikernes vegring for å mene noe om idrettspolitikk har ofte gått for langt. Dette endret seg en del under Solberg-regjeringen, men nå er det igjen vært kritiske spørsmål å spore.

Det er på tide at politikere tar mer del i diskusjonen om kameraer i idrettshallene.

Det er ikke nødvendigvis gitt at dagens uorganiserte filming faktisk forsvinner fordi MyGame-kameraene er der. Det er heller ingen selvfølge at den beste måten å bekjempe fenomenet på, er å gjennomsyre idrettshaller med fastmonterte kameraer.

Vi trenger nå flere politikere på banen om et tema som favner så vidt og bredt som dette.

Siden filmingen mange steder i praksis er avhengig av kommunenes gunst, vil det være rart om vi får et lappeteppe av ja eller nei til MyGame, avhengig av lokalpolitiske forhold landet rundt.

Dette temaet er så stort at det bør løftes.