Mathis Olimb er skadd og mister ishockey-VM. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Nok et tungt forfall for Norge: Mathis Olimb mister ishockey-VM

Ishockeyveteranen Mathis Olimb (37) går glipp av VM i Latvia og Finland på grunn av en skade.

NTB

Det får NTB bekreftet av Norges Ishockeyforbund.

Det er nok et tungt forfall for landslagssjef Tobias Johansson. Olimb har vært en nøkkelspiller for Norge i mange år og står bokført med 118 offisielle OL- og VM-kamper.

Nylig ble det også kjent at rutinerte Martin Røymark (119 landskamper) og Mats Rosseli Olsen (56) må melde VM-forfall. Dessuten er landslagskaptein Jonas Holøs (121) skadd, mens Alexander Bonsaksen (85) har lagt opp.

Norge møter Frankrike i VM-oppkjøringskamper fredag og lørdag. VM-starten skjer 13. mai mot Kasakhstan i Riga.