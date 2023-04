Frida Maanum og Arsenal fikk en dramatisk hjemreise fra Tyskland søndag.

Reisedrama for Maanum og Arsenal: − Hørte at det smalt

Frida Maanum og resten av Arsenals kvinnelag i fotball måtte i hui og hast evakueres da flyet de satt i tok fyr på rullebanen søndag kveld.

Arsenal-troppen var på vei hjem fra mesterligamøtet med Wolfsburg da den dramatiske episoden skal ha oppstått.

En rekke medier omtaler hendelsen mandag, blant dem tyske Bild , britiske The Sun og britiske Daily Mail. De to førstnevnte trykker et bilde av flammene som slår ut av det som skal være Arsenal-spillernes fly på rullebanen.

Frida Maanum forteller til VG at hun faktisk satt ved den vingen som begynte å brenne.

– Jeg så ut da vi skulle til å lette. Så hørte jeg at det smalt. Jeg så brann på venstresiden av flyet ved motoren. Så bråbremset de flyet så fort det kunne, sier Maanum.

Hun forteller at laget og resten av passasjerene satt i flyet i omtrent en time for å finne ut av problemet.

– De fant ut at en ugle hadde forvillet seg inn i motoren, og motoren var ødelagt. De sa det var bra flyet ikke lettet, for da hadde vi måttet nødlande. Jeg er rimelig glad for at det ikke skjedde.

– Hva tenkte du da det smalt?

– Det var skummelt. Spesielt med flammene. Jeg skrek litt dramatisk at «det brenner» på engelsk. De på andre siden så jo ikke hva som skjedde og sa at «det kan ikke brenne», forteller Maanum til VG.

Daily Mail siterer en uttalelse Arsenal skal ha sendt ut etter at spillerne var trygt hjemme mandag morgen.

– Flyet vårt fikk et teknisk problem før avgang i Tyskland søndag kveld. Som et resultat av det ble vi i Wolfsburg natten over, før vi fløy tilbake til England mandag ettermiddag. Vi vil gjerne takke personalet om bord på flyet og på bakken på flyplassen for deres hjelp, heter det fra London-klubben.

DRAMATISK SØNDAG: Landslagsspiller Frida Maanum satt like ved flyvingen som tok fyr søndag.

Den første Champions League-semifinalen mellom Arsenal og Wolfsburg søndag endte 2-2 etter at Maanum og lagvenninnene tidlig kom under 0-2. Snuoperasjonen gir et solid håp om sammenlagtseier over to kamper.

– Luften gikk egentlig litt ut av oss da vi lå to mål under. Men vi scoret rett før pause, tok mer over i andreomgang. Men utligningen til 2-2- er utrolig viktig. Det blir bra å møte Wolfsburg på Emirates, sier Maanum.

Returoppgjøret spilles mandag 1. mai. Maanum forteller om 48.000 solgte billetter allerede.

– Det er vilt. Det sånt man drømmer om når man er liten. Jeg har spilt der for 40.000 mot Tottenham. Så 48.000 om en uke, det blir helt vilt og veldig, veldig gøy, sier hun

Vinneren sikrer seg plass i Champions League-finalen. Der venter vinneren av den andre semifinalen mellom Chelsea og Barcelona. Det første oppgjøret ble spilt lørdag, og Caroline Graham Hansen sørget for 1-0-seier til Barcelona.

Returkampen mellom Arsenal og Wolfsburg i London spilles 1. mai.