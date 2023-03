IOC-president Thomas Bach avbildet under alpin-VM i Courchevel.

IOC-kongressen lagt til oktober

Den internasjonale olympiske komité (IOC) avholder årets kongress i indiske Mumbai fra 15. til 17. oktober.

Datoene ble bekreftet mandag. Kongressen blir den 140. i IOCs historie.

Valget av Mumbai som vertsby ble gjort på fjorårets forsamling i forbindelse med vinter-OL i Beijing. Det er første gang siden 1983 at en IOC-kongress er lagt til India.

I desember ble det besluttet å utsette tildelingen av vinterlekene i 2030. IOC begrunnet det med at man trenger mer tid til å vurdere situasjonen på grunn av klimaendringene. Dermed blir det ikke valg av OL-vert på årets kongress.

Et tema som sikkert blir høyaktuelt, er spørsmålet om russisk og belarusisk deltakelse i idretten. IOC har utestengt utøvere fra Russland og Belarus siden invasjonen av Ukraina, men åpnet nylig for tanken om å la dem konkurrere under nøytralt flagg.

Et møte i IOC-styret er satt opp 12. og 13. oktober. Før det er det planlagt styremøter 28.-30. mars og 21.-23. juni.

