Hikaru Nakamura etter Norway Chess i Stavanger 2018.

Carlsen møter Nakamura i Champions Chess-finale

Hikaru Nakamura slo landsmannen Weslet So 2-1 og møter Magnus Carlsen i fredagens Grandfinale i Champions Chess-touren i sjakk.

Turneringen er den første i sitt slag i 2023.

Nakamura slo So i semifinalen, etter at So tok seg til den gjennom å vinne taperrunden mot Arjun Erigaisi tidligere torsdag.

Etter to remispartier, ble det seier til Nakamura etter armageddon, og dermed blir det nytt gjensyn med Magnus Carlsen.

Turneringen blir spilt etter det nye formatet gjennom et dobbelt utslagssystem.