STOR SKØYTEFREMTID: Nær to meter høye Sander Eitrem (20) har gjort seg bemerket under sesongens to første verdenscupkonkurranser på skøyter. Bildet er fra allround-VM på Hamar forrige sesong.

Norges skøytekomet vokste 30 cm etter konfirmasjon: − Bambi på isen i høy fart

Sander Eitrem (20) vokste 30 centimeter etter konfirmasjon og var «Bambi på isen» i fjor. Nå kan han bli verdens- og olympisk mester, ifølge treneren som fikk orden på de lange bena til Norges 198 centimeter høye skøytefenomen.

– Den store mannen. Han var helt Bambi på isen i svingene i høy fart. Vi fikk opp store vifter (som ga vind i ryggen), han gikk med overfart og mye på det blå dekket innenfor selve løpsbanen for at svingene skulle bli krappere. Vi jobbet ekstremt mye med det før VM i fjor, sier Robin Gruben (29).

Han sikter til allround-VM - spesielt med tanke på 1500-meteren - i Vikingskipet i mars i år, etter 2022-OL måneden før.

Sander Eitrem sørget for Norges ene OL-plass på herrenes 5000 meter da han 10. desember 2021 i Calgary satte personlig rekord med 6.12,87. Han ble imidlertid vraket til vinterlekene i Beijing, til fordel for Sverre Lunde Pedersen (30) og klubb- og treningskompisen Hallgeir Engebråten (22) - som takket ved å ta OL-bronsemedaljen bak Patrick Roest og Nils van der Poel i Kina.

Sander Eitrem ble med 5. plass nest beste norske herreløper i sammenlagt-VM 2022, rett bak Peder Kongshaug på 4. plass.

Info Sammenlagt-EM Hamar 6.-8. januar Verdenscupen på skøyter startet i Stavanger og fortsatte en uke senere - sist helg - i Heerenveen. De neste verdenscupene går i Calgary 9.-11. desember og 16.-18. desember. EM på skøyter går i Vikingskipet på Hamar 6.-8. januar. Det er et sammenlagtmesterskap. Vis mer

Sist helg slo Eitrem, som forrige sesong ikke var på landslaget, til med personlig rekord 6.08,24 - over fire sekunder raskere enn «gamlepersen» - da han i sesongens andre verdenscup i Heerenveen tok 2. plass på 5000 meter foran Engebråten på 3. plass (6.09,44).

– Det var rått. A-gruppen og pallplass. Men jeg har fortsatt mye å hente. Jeg brukte to til tre runder på å finne rett flyt og rytme, sier han.

Han kom hjem fra Nederland mandag, fredag fire dager senere sitter han og de andre på skøytelandslaget på flyet til Calgary - og et over fire uker langt opphold i forbindelse med dobbeltverdenscupen i Ovalen bygd til 1988-OL.

Patrick Roest var fire sekunder raskere enn ham i Heerenveen-verdenscupen. Nederlenderen satte banerekord i Thialf med 6.04,36. Svenske Nils van der Poels verdensrekord, satt i Salt Lake for ett år siden, er til sammenligning 6.01,56. Sverre Lunde Pedersens norske rekord er 6.07,16, fra da han vant VM-gull i Inzell for snart fire år siden – foran Roest og skøytekongen Sven Kramer.

– Hva er potensialet hans?

– Verdensmester og olympisk mester, uten tvil. Han gikk veldig bra i fjor. Men det han har vist i år, er enormt. Det er fortsatt ting han kan rette på og justere, for å gå enda fortere. Han er ikke helt maks fin-tunet ennå, svarer Robin Gruben når det gjelder Sander Eitrem.

Robin Gruben, tidligere skøyteløper og sønn av Lillehammer-OLs «fakkelhopper» Stein Gruben (55), ble trener for Sander Eitrem da han gikk i andre klasse på Wang videregående i Hamar. Frem til da hadde Eskil Ervik (47), en kort stund i 2005 verdensrekordholder (6.12,19) på 5000 meter og nå rektor ved Wang, i cirka fire år hatt treneransvaret for unggutten fra Skreia på Toten.

– Han har måttet kjempe seg til det. Han har ofte måttet ligge bak Hallgeir (Engebråten), som har satt standarden og lagt lista for Sander, sier Eskil Ervik.

EM-sølvvinneren og VM-bronsevinneren tilføyer at han er ekstremt koordinert på isen «til å være så lang».

– Jeg har ikke følt at det har vært et problem. Jeg har egentlig god kroppskontroll, sier Sander Eitrem - som i likhet med Engebråten går for Nord-Odal IL.

Han var ekstremt tynn en stund, tillegger han. Han har lagt på seg vekt etter hvert. Den ligger på lårene.

– Jeg har ikke overkropp i det hele tatt, påpeker han.

Eskil Ervik (183 cm) mener skøyteløpere flest er 185 til 190 centimeter høye. Hans tidligere landslagskamerat Øystein Grødum (45) var 193 centimeter da han med sin karakteristiske stil (armen!) var uslåelig på langdistanse i verdenscupen for 17 år siden.

Arne Eitrem (182 cm) forteller at sønnen Sander «tok laus» etter at han ble konfirmert og vokste rundt 30 centimeter frem til han var 17 til 18 år gammel.

HØYDEFORSKJELL: Landslagsløperne Kristian Ulekleiv (25) og Sander Eitrem (20) under allround-VM forrige sesong. Nå går begge i A-gruppen på 1500 og 5000 meter.

– Det var bokstavelig talt helt tullete. Da jeg kom inn på Wang var jeg bare en liten gutt. I løpet av tre år der, fra jeg var 15 til 18, vokste jeg ekstremt mye, fysisk og psykisk, sier Sander Eitrem.

– Psykisk - på hvilken måte?

– Jeg flyttet for meg selv da jeg var 16 år. Det var en bratt læringskurve, men det er ikke noe jeg angrer, svarer Hamar-bosatte Sander.

Pappa Arne tror den fysiske utviklingen mest har å gjøre med moren Hege Mølstad, som er 185 centimeter høy. Robin Gruben, som måler 187 centimeter, påpeker at Sander Eitrem (21 år i februar) allerede som 17-åring var høyere enn ham.

– Han hadde en periode der han kalibrerte kroppen koordinativt. Det jevnet seg ut. Nå er han ferdig med å vokse, sier Robin Gruben - trener for Norges utviklingslandslag etter Sander Eitrems opprykk til elitelandslaget.

Han mener det er mange årsaker til at Sander Eitrem i løpet av kort tid har nådd så langt som han har gjort, og at han nå har «stålkontroll» på alt: Opp mot 28 treningstimer per uke, videoanalyser, utstyr, mat, ernæring, restitusjon og søvn.

– Det er en utrolig viktig del av idretten. Spiser du feil, har du ikke sjans til å prestere på noe som helst slags plan. Godteri og brus har jeg kuttet ut nesten for godt, sier svarer han på spørsmål om kosthold.

For et par år siden søkte han råd om ernæring hos Olympiatoppens eksperter på Lillehammer, for å «optimalisere alt mulig».

– Han fikk mye «juling» da han var yngre fordi han trente med utøvere som var eldre, og han har fått et enormt grunnlag etter å ha vært mye sliten, mener eks trener Gruben.

Det har også kostet foreldrene mye. Sander Eitrem har en ekstern sponsor, en ventilasjonsprodusent. Mor Hege og far Arne sørger stort sett for at han kan satse på skøyter. Husleie, mat, bil, strøm, bredbånd - egenandeler da han gikk i B-gruppen i verdenscupen - foreldredrevne «Team Eitrem» betaler «absolutt alt mulig».

Les også Norges siste skøyteskrik har kostet foreldrene over en million Hallgeir Engebråten (21) kom med på VM-laget for ett år siden etter uttakskrangel og med et nødskrik.

– Det er snakk om mange, mange tusen. Uten dem ville det ikke gått. De er mitt støtteapparat. De har sagt ar de er villig til å ofre alt for at jeg skal kunne gå på skøyter, bekrefter Sander Eitrem.

– Vi er glad når han er på landslagssamling og får mat der. Han spiser en halv Rema-butikk hver dag, sier ingeniør Arne Eitrem.

Han har ekstrajobb som bussjåfør på kveldstid, Hege er på plass når avkommet konkurrerer. Arne «klarer ikke å se» sønnen gå et så langt løp som 5000 meter.

Sander Eitrem har to søsken, en søster og en bror.