Kveldens travtips: Tre V75-bankere

VGs travekspert, Anders Olsbu, ser tre hester som har solide vinnersjanser i V75-omgangen på Bjerke Travbane i kveld.



Anders Olsbu

Den sikreste vinneren er Solmyr Arvid i løpet for de stallansatte.

– Med den beste kusken, Magnus Teien Gundersen, leder Solmyr Arvid hele veien. Den samme oppskriften kan Ingbest bruke, om han klarer å holde Finnskog Sjefen ute på startsiden. Skal uansett ha en fin sjanse i et billig eliteløp, mener Olsbu.

Han lar også Eldorado Gracieux stå ugardert.

– Eldorado Gracieux radet opp fire strake før han måtte nøye seg med annen etter en tung tur sist. Nå får Gunnar Austevoll prøve seg bak hesten amatøren Erik Solberg har kjørt med bravur, sier Olsbu.

Dagens banker:

Solmyr Arvid (V75-3) møtte for gode hester i V75 sist. Tok tre strake fra tet før det. Det blir reprise nå.

Dagens luring:

Ganyboy (V75-7) har vært god i alle sine tre starter i Norge uten å få uttelling. En dypvannsfisk med tempo.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 486 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1980 kroner

V75-1 (1609ma)

1 INGBEST

—————————-

4 Valle Mattis

6 Myhreng Jerker

7 Moe Svarten

3 Lex Lodney

2 Finnskog Sjefen

5 Tin Balder

8 Tord Viking

Løpet:

Ingbest har perfekte forutsetninger og får stå alene.

Favoritten:

Ingbest var god treer fra lederrygg på Solvalla over full distanse sist og tapte kun for Lome Brage og Troll Solen, dog klart. Møter ingen av deres kaliber her. Usikkerhetsmomentet er Finnskog Sjefen. Klarer Ingbest å holde ham ute, skal det være snakk om en god sjanse over favorittdistansen.

Outsiderne:

Valle Mattis fikk overta etter 500 meter sist og var siden helt overlegen. Feilfritt skal han regnes blant de tre igjen.

Luringen:

Myhreng Jerker likte ikke banen sist og feilet seg bort. Avsluttet bra i Vintillatravet nest sist etter å ha blitt hengende innledningsvis, før han ble bakket ned. Tredje sist, første gang ut etter pause og operasjon, var han solid til seier. Kjemper i toppen på sitt beste, men han skulle gjerne sett distansen lenger.

Startsiden:

Finnskog Sjefen kan utfordre Ingbest, men skal trolig ha rygg.



V75-2 (2100ma)

5 POETIC DREAM

3 MILLES STANDPOINT

4 MIA VINCE

1 J.T.'S KIWI

2 BULLSHANA T.T.

8 KENYA DEWITT

—————————-

6 World Of Love

Løpet:

Et lite, men åpent 3-årsløp for hopper. Jeg utelater kun en hest.

Favoritten:

Poetic Dream var syk sist og unnskyldt. Var meget god til to strake fra tet før det, hvor hun vant på enkleste vis. Med samme innsats blir hun tung å stå i mot.

Outsiderne:

Mia Vince varslet jeg for sist. Hun var god toer bak en meget opplagt og klart forbedret Aksel Pedro da. Trippelaktuell igjen.

Luringen:

Milles Standpoint har stått på bra til tredje i tre starter på rad. Jakter karrierens første seier. Den kan muligens komme her, om det skulle klaffe maks med posisjonene. Kusken tipper seg selv først.

Startsiden:

Bullshana T.T., Milles Standpoint og Poetic Dream kjører om føringen.



V75-3 (1609ma)

5 SOLMYR ARVID

—————————-

7 Tangen Marte

9 Hommes Ferrari

6 Modijerva

2 Valle Oda

3 Maxey Melanin

10 Tuxi Temi

8 Nito Faxa

1 Lilletroll

4 Åse Marit

Løpet:

Solmyr Arvid har perfekte forutsetninger i dette stallansattløpet.

Favoritten:

Solmyr Arvid møtte alt for gode hester i V75 sist og kunne ikke gjøre seg gjeldende. Tok tre strake fra tet før det. Blir reprise nå. Har dessuten den beste kusken.

Outsiderne:

Tangen Marte har kun tapt for Valle Grom og Jetalatotning i sine to siste starter, sist med galopp. Feilfritt ender hun blant de tre.

Luringen:

Hommes Ferrari gikk bra til tredje etter galopp sist. Den ligger hele tiden på lur. Uten galopp er han trolig på trippelen. Han har bra kapasitet.

Startsiden:

Solmyr Arvid spinner til tet.



V75-4 (2100ma)

6 HEPBURN B.R.

4 NEW ACTION

10 N.Y. LOVEMELIKEYOUDO

9 H.M. LOVELY COMERS

8 CORONA

2 DIFFICULT TO CATCH

—————————-

5 Sima's Starmail

1 Victoria Cheyenne

3 Look de Diamond

Løpet:

Nesten ingen er helt sjanseløse i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Indiana Fortuna (strøket) er tilbake etter sykdom og pause. Trenger muligens løp før hun er på topp, men er uansett i stand til å vinne på direkten.

Outsiderne:

Hepburn B.R. sto vanskelig til spormessig sist, men fullførte bra til tredje. Hun er meget bra på sitt beste.

Luringen:

H.M. Lovely Comers er kanskje den beste hesten. Hun vant en hoppe-Kriterie-kvalifisering på 1.14,0 tidligere i høst, men har vist lite siden og blir eierkjørt igjen nå.

Startsiden:

Nr. 2,4,5,6 og 7 kan alle løse fort, om det laddes.



V75-5 (2140mv)

3 PER B.

12 BRØDSJØ BRISA

6 Å.M. LUNA

4 T.B.'s Trøll Tyr

9 Nelson Sandra

15 Haugestad Gabrielle

11 Odin Ø.K.

13 Tangen Tora

5 Tønder Ø.K.

14 Kolbu Hjørdis

1 Krita

—————————-

2 Nattbris

10 Helmen Terna

7 Skjeggejomi

8 Torpa Pi

Løpet:

Mange med vinnersjanse i dette kaldblodsløpet, men tre-fem hester hever seg litt over mengden.

Favoritten:

Per B. var god etter pause sist. Ble sendt i angrep 1500 meter igjen da. Ble hengende til han kom ned i dødens på siste bortre. Overtok i siste sving, men kunne ikke stå i mot en opplagt Fantomet til slutt. Med det løpet i kroppen etter nesten fem måneders pause, kan han ventes ytterligere forbedret. Hesten har vunnet fem løp på elleve starter hittil i karrieren. Sist er eneste gangen han har tapt feilfritt. Galoppen ligger hele tiden på lur, men uten den skal det være snakk om en god sjanse. Men han er som nevnt ikke helt til å stole på.

Outsiderne:

Brødsjø Brisa har gått gode løp i det siste. Holdt greit unna etter å ha overtatt på siste bortre. Møter bedre hester her, men klaffer det bare litt med posisjonene, er hun aktuell i striden. Nest sist ble hun sliten etter en tung tur, men holdt til fjerde. Skal helst ikke ha dødens.

Luringen:

Å.M. Luna likte ikke banen sist, galopperte og sviktet som storfavoritt sist. Tapte kun for en meget opplagt Hauan Mina gangen før. Også hun har galoppen som sin verste fiende. Hun pleier stort sett alltid å kjempe i toppen feilfritt, men unntak av tredje sist, da hun ble sittende fast.

Startsiden:

Ingen startraketter på strek. Per B. eller T.B.'s Trøll Tyr kan kanskje sitte tidlig i tet.



V75-6 (2100ma)

3 ELDORADO GRACIEUX

—————————-

10 Primero Greentown

12 Frankel

1 Nonesuch Genius

6 Glazier's Vici

2 Fougueux

11 Royal Unibrew

5 Shez Elegang

7 Revenue Endurance

4 L.V. What A Hunk

9 Cayman Bee

8 M.S. Trotter

Løpet:

Eldorado Gracieux blir kveldens tredje banker.

Favoritten:

Eldorado Gracieux har gjort nesten alt riktig for trener Bengt Solberg og kusk Erik Solberg. 5-åringen startet høsten med å rade opp fire strake seirer og imponerte. Fikk en veldig tung tur sist, men fullførte strålende til annen bak Ajax Miguan. Denne gang blir hesten kusken av Gunnar Austevoll, som ikke er noe minus. Når det er sagt, har 96-modellen Erik Solberg hatt en strålende og rent ut fantastisk debutsesong i sulkyen. På åtte starter har han tatt hele fem seirer, en annen og en tredje som fasit. Han hadde også tatt en trippelplass om ikke Alfa Betty hadde feilet i et flott angrep, i det eneste løpet han har havnet utenfor trippelen.

Outsiderne:

Primero Greentown sto på fint til tredje bak Ajax Miguan og Turbo Lins sist. Gangen før vant han suveren foran Sidonette Sid. Tredje sist avsluttet han bra fra jumboplass til fjerde bak Eldorado Gracieux. Kjemper om en plass bak ham igjen.

Luringen:

Frankel var tilbake etter ett års fravær sist og nå i Stian Eilefsen-regi. 5-åringen var ikke helt rytmisk da, men sto på til annen bak Zenato. Denne hesten imponerte stort i debutsesongen i fjor. I kvalifiseringen til Derby, i karrierens fjerde start, tapte han kun for den senere Derby-vinneren Gretzky B.R. og Handsome Hank. Og han var svært nær å knipe en Derby-billett fra sistnevnte. Finner Weingartner-sønnen tilbake til de taktene, kjemper han garantert i toppen. Men det virker som det er et stykke igjen.

Startsiden:

Nonesuch Genius, L.V. What A Hunk, Glazier's Vici og Shez Elegant er alle bra ut. Eldorado Gracieux er heller ingen sinke og kan sitte tidlig i front.



V75-7 (2100ma)

4 L'AMOUR BONANZA

1 HARLEY D.E.

12 KAMPERHAUGS DINA

5 IN HÅLERYD

6 FABIAN B.R.

9 MAKE ME

8 MIRA PRAWO

3 LIGHTHOUSE WEST

11 GANYBOY

10 Exciting Chip

—————————-

2 Javier Palema

13 Zenit Sun

7 Banker Go's

Løpet:

En åpen V75-finale, om ikke L'Amour Bonanza viser seg fra sin beste side og gjør kort prosess.

Favoritten:

L'Amour Bonanza har hatt mye utur i det siste og er milevis bedre enn raden. Weberg-traveren har hatt trafikkproblemer i begge sine siste starter og har blitt sittende fast. 5-åringen er bra fra start, men har raske Lighthouse West på innsiden. Men kommer han seg til tet og viser seg fra sin beste side, skal det en meget god hest til for å slå ham.

Outsiderne:

Harley D.E. var uheldig og feilet i tet ut av siste sving sist. Det var trolig seieren som glapp da. Står i klar fare for å bli overflydd her og er avhengig av at det løser seg. Avsluttet bra mellom hester nest sist.

Kamperhaugs Dina burde vært på trippelen slik løpet ble sist, hvor Mira Prawo var suveren foran In Håleryd. Midtfjeld-traveren gikk solide løp før det, men det var på sprint. Nå er det full distanse som sist, noe som gjør det litt usikkert. Men blir det overpace er det ikke umulig.

In Håleryd avsluttet sterkt til annen bak en suveren Mira Prawo sist. Hun har avsluttet bra i alle sine siste starter. Hun må ha rett ryggløp, da er hun ikke ufarlig, selv i seierssammenheng.

Fabian B.R. avsluttet bra til annen bak Dream Builder sist. Aagre-traveren er kjapp fra start og skulle han klare å komme seg foran, stiger sjansene, men det spørs om han klarer å komme seg dit. Men bare han unngår dødens, er han aktuell blant de tre, som mange andre her.

Luringen:

Ganyboy har hatt litt utur i alle sine tre starter i Norge i Anders Lundstrøm Wolden-regi og er klart bedre enn raden. Sist satt han lenge fast, mens han manglet rom i køen nest sist. I norgesdebuten avsluttet han sterkt til femte fra jumboplass i et firekilometersløp i V75. Skulle det bli tempo over forestillingen, ser jeg ikke bort i fra at han kan runde alle. En dypvannsfisk.

Startsiden:

Lighthouse West er rask, men får L'Amour Bonanza over seg. Fabian B.R. og Mira Prawo kan også utfordre, men sistnevnte står sjanseartet til ytterst på vingen.



Publisert: 27.11.19 kl. 12:46

