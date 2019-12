TRIUMF – ELLER? Russiske utøvere jubler under medaljeseremonien etter femmila under OL i Sotsji i 2014. Fra venstre: Maksim Vylegzjanin, Aleksandr Legkov og Ilja Tsjernousov. De to førstnevnte ble fratatt sine medaljer. Foto: Darron Cummings / AP

Dopingjeger kritiserer WADAs Russland-dom

Først kom nyheten om at Russland er utestengt fra internasjonale idrettsmesterskap i fire år. Nå kommer kritikken fra antidoping-eksperter som ikke tror på noen reell effekt.

Ingen russiske utøvere i VM eller OL. Russiske idrettsledere får ikke ha verv i internasjonale idrettsorganisasjoner. Og Russland får ikke søke om å arrangere store internasjonale mesterskap de neste fire årene.

Det er blant vedtakene til styret i Verdens antidopingbyrå (WADA) mandag.

Smutthullet er imidlertid det samme som under OL i Pyeongchang i 2018: Utøvere som søker og kan bevise at de har vært underlagt et utenlandsk, uavhengig testregime, kan få muligheten til å delta. I 2018-OL sto det 168 russere på startstreken.

«Det var de samme reglene som gjaldt da. Ingen russiske flagg skulle synes. Ingen nasjonalsanger skulle spilles. Ingen landslagsdrakter skulle bæres. Effekten? Null og ingenting» skriver kommentator i svenske Aftonbladet, Mats Wennerholm, mandag ettermiddag.

Det er ventet at Russland vil anke mandagens dom til idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits.

Men også på antidopingsiden er det misnøye. I USA sitter sjefen for det nasjonale antidopingbyrået USADA, Travis Tygart. Han er mest kjent for å ha felt Lance Armstrong. Men mandag morgen våknet han til nyheten om WADAs reaksjon overfor Russland.

Oppfordrer til revolusjon

Tygart er blant dem som mener russisk idrett burde vært utestengt i sin helhet. Altså at det ikke skal være noe smutthull.

– Det å la Russland unnslippe en fullstendig utestengelse er enda et knusende slag for rene utøvere, integriteten til idretten og lovverket. Reaksjonen fra alle som verdsetter idrett burde ikke være noe annet enn en revolusjon mot det som er et ødelagt system, for å presse frem en reform, sier Tygart i en pressemelding mandag ettermiddag.

I Norge har han støtte hos Linda Hofstad Helleland, som er avtroppende visepresident i WADA. Hun har tatt til orde for en fullstendig utestengelse av Russland, på lik linje med Tygardt. Under mandagens styremøte lå dette forslaget aldri på bordet.

I sin tale mandag, sa den norske politikeren:

– Jeg hadde foretrukket en fullstendig utestengelse i dag. En fullstendig utestengelse ville fått det russiske lederskapet til å forstå alvoret i det kaoset de har skapt. For dem selv og for utøverne deres. Dette hadde betydd at Russland ville være helt utestengt fra OL i Tokyo og Beijing, og nektet muligheten til å arrangere store konkurranser.

DOPINGJEGERE: USADA-sjef Travis Tygart (t.h.), her i samtale med Antidoping Norge-sjef Anders Solheim. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

I IOC-kretser (Den internasjonale olympiske komité) er tonen mer positiv:

– Det er et ganske ventet avgjørelse at de utestenges nå. Jeg tror også at det er en ganske god beslutning, siden de må gjøre det skikkelig. Det har vært så mye Russland og doping at det har ligget som en klam hånd over idrettsverden i så mange år, sier svenske Stefan Holm til Aftonbladet.

Den tidligere høydehopperen har hatt plass i IOCs utøverkomité.

Kloster Aasen: – Streng reaksjon

IOCs representant i Norge, Kristin Kloster Aasen, sier hun er glad for at WADA har kommet frem til en konklusjon og at et enstemmig WADA-styre fulgte anbefalingen fra den såkalte CRC-komiteen. Samtidig omtaler hun det hele som en streng reaksjon:

– Dette er omfattende sanksjoner. Russland får ikke søke om eller være vertskap for OL/PL og andre mesterskap i utestengelsesperiode eller være til stede på tilsvarende arrangementer. De får ikke ha myndighetspersoner i styrende organer og i den grad man har ønsket å si noe til russiske myndigheter, så synes jeg denne avgjørelsen er tydelig, sier hun til VG.

– Jeg mener dette er en streng reaksjon. Jeg hører at det spørres «er den streng nok»? Jeg vil ikke vurdere det, men enhver sanksjon som utfordres – som kanskje vil skje her – må også stå seg rettslig, sier hun.

I Sverige er ikke Aftonbladet-skribenten Mats Wennerholm helt enig. Han nevner navnet til Linda Hofstad Helleland som avslutning på sin siste kommentar:

«Hun vil ha en total utelukkelse av alle russiske utøvere. Jeg tror ikke det finnes noen annen vei å gå» skriver han i dag.

Fotball-VM i 2022

Hva mandagens avgjørelse får å si for lagidretter er det få som vet i dag.

Da WADA holdt pressekonferanse i Sveits etter avgjørelsen, fikk de blant annet spørsmål om Russland kan delta i fotball-VM i Qatar eller ikke, dersom de kvalifiserer seg. Svaret var alt annet enn «svart-hvitt»:

– Dersom de kvalifiserer seg, så kan ikke et lag som representerer Russland delta. Men om det er en mekanisme på plass så kan de søke om å få delta på nøytral basis. Men ikke som representanter for Russland. Hvordan dette skal gjøres i en lag-kontekst, må gås opp fra sak til sak. Men svaret er «ingen russiske flagg, ikke som representanter for Russland», svarte Jonathan Taylor.

