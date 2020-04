TAP: Magnus Carlsen spilte finale mot Alireza Firouzja på internett. Nordmannen tapte med ett poeng. Foto: Skjermdump YouTube / Chess24

Tapte høydramatisk finale: – For et rot!

Sjakkeliten har forflyttet seg til internett under coronapandemien. Onsdag tapte Magnus Carlsen finalen i Banter Blitz Cup mot tenåringen Alireza Firouzja.

Magnus Carlsen og resten av sjakkeliten må kanskje unngå å møtes ved brettet, men det hindrer dem ikke fra å spille mot hverandre.

Sjakksporten er populær også på internett, og onsdag spilte nordmannen finale i Banter Blitz Cup på nettstedet Chess24.com. Motstander var iranske Alireza Firouzja (16) – et av sportens aller største talenter.

Vanligvis er det god kutyme for sjakkspillere å være helt stille under partiene, men ikke i denne turneringen. Både Carlsen og Firouzja kommenterte ivrig underveis til over 20 000 tilskuere – ofte med en ertende tone.

Etter en rekke opp- og nedturer i en dramatisk finale, var det den unge motstanderen som gikk seirende ut.

Carlsen var toppseedet til turneringen, hvor totalt 132 spillere – mange av dem stormestere – har deltatt. I finalen var det best av 16 partier, hvor hvert parti varte tre minutter. Premiepotten var på over 500 000 kroner, hvor seiersherren stakk av med 143 000 kroner.

Det norske håpet fikk ingen drømmestart på finalen, da tenåringen vant første parti med svarte brikker. Dermed havnet Carlsen bakpå og måtte jage sin yngre motstander. Da iraneren igjen tok ledelsen til stillingen 5–4, var det en svært selvkritisk Carlsen som kommenterte til publikum.

– Jeg spiller så utrolig dårlig. Jeg vet at denne fyren er bedre enn andre jeg har møtt tidligere, men dette er for dårlig. Jeg stoler ikke på meg selv. For et rot! sa nordmannen, som gjerne ville analysere partiene. Men i lynsjakk går man raskt videre til neste parti.

Da de to kamphanene møttes under lynsjakk-VM i desember, ble det høydramatisk. Iraneren hadde overtaket, men klarte å tape på tid. Senere la han inn en protest mot Carlsen, som hadde bannet på norsk under partiet. Protesten gikk imidlertid ikke gjennom, og til slutt var det 29-åringen som ble verdensmester.

Under kveldens parti var både banning og prat tillatt, og etter hvert var det en blidere Carlsen som ledet fansen gjennom partiene. Da han snudde til 6.5–5.5 spraket det i høyttalerne til de som fulgte med hjemmefra.

– Jaaa! Wow! ropte nordmannen, mens han strakte hendene over hodet.

Med bare 0,2 sekunder igjen på klokken, vant han dét partiet.

– Det kan være poenget som vinner det for meg. Han ble for selvtilfreds, kommenterte han om motstanderen og la til:

– Dette passer ikke for de med svakt hjerte.

Firouzja klarte imidlertid å snu finalen til sin favør til slutt. Det var førstemann til 8,5 poeng, og etter drøyt 1,5 time spill vant den unge stormesteren ett poeng foran Carlsen: 8.5 - 7.5.

– All ære til Alireza. Det var fullt fortjent. Jeg spilte forferdelig, kommenterte Carlsen før han lukket streamen.

Carlsen fikk 92 000 for 2.-plassen.

Lørdag starter en ny sjakkturnering på internett – denne gangen med Carlsen selv som initiativtager.

Åtte toppspillere skal kjempe om en premiepott på totalt 250 000 dollar – over 2,5 millioner kroner.

Onsdag ble det klart at Carlsen åpner mot Hikaru Nakamura.

PS! Dette er de andre partiene i den første runden 18. april: Alireza Firouzja, Fide (Iran) – Ding Liren, Kina, Anish Giri, Nederland – Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike, Fabiano Caruana, USA – Jan Nepomnjasjtsjij, Russland.

Publisert: 15.04.20 kl. 20:29 Oppdatert: 15.04.20 kl. 20:47

