Betting-krise: Tilbyr spill på såpefotball og klinkekuler

90 prosent av inntekten til Norsk Tipping på sportsspill forsvant på én uke med corona. Hos konkurrentene i utlandet dukker det opp stadig mer kreative spill for å forsøke å holde på kundene.

Samtidig som coronaviruset bremser hele verdenssamfunnet, setter det også en stopper for idrett over hele verden.

Dermed er det tørke i gamblingindustrien: Det er rett og slett ikke aktiv idrett å tilby dem som vil spille.

Hos et internasjonalt spillselskap fant VG tilbud om å sette penger på såpefotball: Det er en aktivitet der spillerne er iført hjelm og knebeskyttere og spiller ball på en såpeglatt plastbane.

Et annet selskap tilbyr spill på det 18 år gamle dataspillet Championship Manager 01/02, der en person sitter foran datamaskinen og spiller og kundene kan vedde på hva som vil skje.

Hos Norsk Tipping mener leder for spilloperasjon, Hans Erland Ringsvold, at det har skjedd «mye interessant» i kjølvannet av coronaepidemien.

– I Russland har det dukket opp en fiktiv ishockeyliga, der de spiller tre omganger á ti minutter. Det er en liga med lag du ikke finner informasjon om dersom du googler dem. Du har ingen forbund eller organisasjoner du kan henvende deg til om det dukker opp uregelmessigheter.

– Jeg har også sett noen som har laget klinkekulebaner for å kunne tilby veddemål, sier han til VG.

Dette er ikke spill Norsk Tipping tilbyr. De har en egen «nei takk»-liste de forholder seg til.

Men Ringsvold erkjenner at hviterussisk fotball får en uforholdsmessig stor plass i spilltilbudet til Norsk Tipping, nå som fotball i nær sagt alle andre land har stanset.

– Ser du et mer skittent marked etter coronaepidemien?

– Kreativiteten blomstrer, noe som kan være utfordrende for pengespill. Det er definitivt utfordrende at det dukker opp ligaer ene og alene for at du skal kunne sette penger på dem, og der man ikke vet om det er utnevnt en nøytral dommer eller om kampene reguleres av et forbund. Da blir det en masse utfordringer knyttet til troverdighet og integritet, sier Ringsvold.

VG har innhentet omsetningstall fra Norsk Tipping for uke 13. Det er altså en drøy uke siden, men likevel i en periode da store deler av Norge – inkludert norsk idrett – hadde gått i isolasjon.

Alle spilleautomater skal være stengt på grunn av smittefare. Den tradisjonelle Tippekuppongen er fjernet, fordi det ikke er nok kamper å fylle den med. Oddsen er full av hviterussiske fotballkamper.

Resultatet: Netto-omsetningen – altså innsats minus gevinst – er ned med 90 prosent sammenliknet med en normaluke.

På to corona-uker er Norsk Tipping ned 30 millioner kroner mot normalt. Men siden man lå foran skjema før krisen inntraff, er netto-omsetningen «bare» 13 millioner kroner mindre enn på samme tidspunkt i fjor.

Norsk idrett, inkludert Norges idrettsforbund, er blant dem som lever av overskuddet til Norsk Tipping. VG har allerede fortalt hvordan norske idrettslag på grasrotnivå lider under coronakrisen. Men det som skjer nå, treffer altså idretten på flere fronter.

– Norges idrettsforbund er naturligvis bekymret over nedgangen i omsetning på sportsspill hos Norsk Tipping. Det er likevel for tidlig å si hvilke konsekvenser dette vil få for den samlede omsetningen og overskuddet som skal fordeles til idrett, frivillighet og andre gode formål ved årets slutt. Vi er i god dialog med både Norsk Tipping og Kulturdepartementet vedrørende situasjonen sier generalsekretær i idrettsforbundet, Karen Kvalevåg.

– Corona forandrer i veldig stor grad markedet. Blant kollegaer i Europa snakkes det om hvordan noe av etterspørselen etter sportsspill flyttes over på andre markeder, som poker og nettkasino, sier Hans Erland Ringsvold i Norsk Tipping til VG.

Selskapet på Hamar har ikke tillatelse til å tilby nettopp poker i sin portefølje.

– I tillegg til de eksemplene med jeg nevnte innledningsvis, så har vi også sett operatører med ansatte som spiller Championship Manager, der man kan sette penger på det som skjer. Det medfører selvfølgelig integritetsutfordringer, sier Ringsvold.

Selskapet han sikter til, er Unibet. Spillet er altså en 18 år gammel variant av det som i dag heter Football Manager.

– Denne litt nostalgiske e-sportvarianten bringer nok frem gode minner hos mange. Vi må nok likevel konstatere at Norsk Tipping foreløpig har en langt tyngre satsing enn oss innenfor e-sport, blant annet med sitt sponsorat av den norske e-sportligaen. Spill på mange typer spill innenfor e-sport er en sterkt voksende del av oddstilbudet, både i Norge og internasjonalt, så det er ikke noe skummelt med dette, sier PR Manager i Unibet Norway, Martin Bekkelien, til VG.

Han understreker at algoritmen i spillet ikke er endret, og at en administratorlogg som beviser dette er tilgjengelig for alle som måtte ønske det. Ifølge Bekkelien er personen som spiller ikke «ansatt», men en ambassadør i selskapet.

– Den vises også i livestreamen hver gang et nytt spill starter, og dermed sikrer vi nødvendig transparens for spillerne, og hindrer muligheten for å manipulere resultatene, sier han.

