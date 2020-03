PRESIDENTVALG: Berit Kjøll jublet over en knepen seier over Sven Mollekleiv (t.v.) under valget på idrettspresident i mai 2019. Foto: Geir Olsen

Mollekleiv ut mot NIF-presidenten: – Nå må norsk idrett ta ansvar

Mannen som tapte kampen om å bli idrettspresident, Sven Mollekleiv, oppfordrer nå Berit Kjøll og norsk idrett til å ta ansvar og be IOC avlyse sommer-OL umiddelbart.

Hans argument er først og fremst å stoppe corona-smitten, men også «fair play»-faktoren ved at det for eksempel ikke er mulig å drive en effektiv dopingkontroll for tiden.

Sven Mollekleiv synes også det er merkelig at Olympiatoppen har plukket ut 25 toppidrettsutøvere som fortsatt skal få trene på Toppidrettssenteret, mens all organisert trening er lagt ned ellers i Norge.

– Idretten må forstå at dette er noe som er større enn den selv, sier Mollekleiv.

– Det er ikke lov å ta sjansen på at idretten kan bidra til spredning av coronaviruset. Derfor bør sommer-OL utsettes.

Han har siden Idrettstinget i mai vært bevisst på at han ikke vil uttale seg om det som foregår i norsk idrett.

Men etter at hans overkvinne, Berit Kjøll, torsdag gikk ut og uttrykte at Norges idrettsforbund/Norges Olympiske Komité fortsatt støtter IOCs ja til å fortsette OL-planen, vil ikke Sven Mollekleiv lenger sitte stille i båten.

– Med disse humanitære utfordringene ville det være uansvarlig av meg om jeg ikke hever røsten og oppfordrer idretten til å ta ansvar, sier Mollekleiv til VG.

Han jobber fortsatt med idrett på lokalplan, og han er fortsatt med i det internasjonale arbeidet til Røde Kors.

– Det er en meget spesielle situasjon som krever klare standpunkter for å stoppe en pandemi som verden ikke har sett maken til på svært lang tid. Her må alle gjøre alt man kan for å bidra, sier Mollekleiv.

– Her må også idretten ta et selvstendig initiativ og ansvar for å begrense smitten.

– Er du overrasket over norsk idrett ikke har tatt et standpunkt mot å arrangere OL som planlagt?

– Det vil jeg ikke kommentere. Jeg vil bare si at det er avgjørende at også Norges idrettsforbund/Norges Olympiske Komité tar ansvar ved å vise hva som må gjøres for å bidra optimalt, nemlig å redde liv, hjelpe alle som er rammet og redde samfunn fra kollaps.

– Mener du at idretten har opptrådt uansvarlig?

– Jeg vil si at det kreves at idretten nå må ta ansvar.

Mollekleiv har selv tidligere jobbet blant annet med ebolaviruset, og han mener at den humanitære situasjonen nå krever at det settes i verk brede tiltak i alle land – og at det kreves samarbeid på tvers av sektorer.

– I denne sammenheng må idretten ta et selvstendig initiativ og ansvar for å begrense smitte. Og sikre ikke bare utøvere og støtteapparat, men verdens befolkning. Det er et etisk ansvar, mener Mollekleiv.

Han mener også at dette har en klart «fair play»-faktor:

– Noen land gjør sitt ytterste for å følge kloke retningslinjer, men det er ikke alle land og alle forbund som er like ansvarlige. Det gjenstår også en rekke kvalifiseringer, og det vil være ulike muligheter for å forberede seg til og gjennomføre disse kvalifiseringene. «Fair play» handler om like vilkår og like forutsetninger.

– Når Antidoping Norge og andre antidopingbyråer forteller at dopingkontrollen er sterkt begrenset nå, som er en kritisk tid i forberedelsene til OL, er det også en viktig faktor. For all historie har vist oss at antidopingarbeidet må være på sitt ypperste i forberedelsene til slike konkurranser.

Sven Mollekleiv synes også det er merkelig at toppidrettsutøvere skal kunne oppføre seg på en helt annen måte enn andre i Norge – når Toppidrettssenteret har blitt åpnet for 25 utvalgte utøvere.

Han mener at beslutningen om å flytte fotball-EM til neste år kan brukes som blåkopi også for en avgjørelse om OL i Tokyo.

– Alle argumenter som ble lagt på bordet om EM, og som til slutt ble lyttet til, og som gjorde at EM ble utsatt ett år, er like relevante for OL. Og kanskje vel så det!

– Dette er snakk om å forstå at om idretten tar sitt ansvar nå, så kan den være med på å stoppe pandemien, begrense lidelsene og sørge for at verden – inkludert idretten – raskere kommer på fote igjen. Derfor mener jeg NIF bør utfordre IOC til å ta den beslutningen jo før, jo heller.

VG har gjennom NIFs kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard tilbudt Berit Kjøll å svare på kritikken fra Mollekleiv. Svaret er: «NIF har klargjort sitt standpunkt til denne saken slik situasjonen er per dags dato gjennom dagens pressemelding.»

I pressemeldingen torsdag uttrykte Kjøll at NIF har tillit til IOCs vurderinger. De går som kjent ut på at OL fortsatt skal gå som planlagt i slutten av juli og begynnelsen av august.

Idrettspresidenten sa at de «har tillit» til den beredskapsgruppen som IOC har nedsatt for å vurdere gjennomføringen av OL og Paralympics.

– Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité følger kontinuerlig de helsefaglige og sikkerhetsmessige rådene og anbefalingene som kommer fra både internasjonalt og nasjonalt hold når vi gjør våre vurderinger om norsk deltagelse i OL/PL i Tokyo 2020, sa Berit Kjøll i pressemeldingen, der det ble understreket at «sikkerhet og helse trumfer alle andre hensyn».

Publisert: 20.03.20 kl. 11:35

