Silje Norendal og Alexander Bonsaksen.

Avlyser bryllupet i Toscana

Snowboardstjernen Silje Norendal (26) og landslagsbacken Alexander Bonsaksen (33) har bestemt seg for å avlyse sitt planlagte bryllup i Italia i juli.

– Jeg synes det er ekstra trist. Men det er så veldig ubetydelig sammenlignet med hva mange andre sliter med om dagen, sier Silje Norendal til VG.

Hun og hennes forlovede, ishockeylandslagets Alexander Bonsaksen, har i lang tid planlagt bryllup i italienske Toscana i juli. Med hundre venner og familiemedlemmer på gjestelisten. De siste dagene har de imidlertid kommet frem til at det ville blitt umulig å gjennomføre.

– Det kan jo tenkes at Italia er opp og går i juli. Men det er langt fra sikkert at de har lyst til å slippe nordmenn inn i landet på det tidspunktet, hvis Norge har «peaket» senere - i begynnelsen av juni, sier de to til VG med tanke på coronavirus-smitten.

Silje Norendal er hjemme i parets leilighet på Majorstua i Oslo. Der hinker hun rundt så godt hun kan på ett ben, etter at hun for noen uker siden pådro seg tre brudd i leggen og ankelen etter et uhell under oppvarmingen til US Open i Vail.

Alexander Bonsaksen har siden søndag sittet i selvpålagt karantene i en hybel som søsteren hans eier på den andre siden av byen. VM-veteranen kom søndag hjem fra Finland, der han er kaptein for toppserielaget KooKoo. Da kjente han seg ikke helt frisk. Han har ikke sjekket seg for eller fått påvist coronasmitta.

– Vi tok avgjørelsen mandag og håper vi kan feire bryllupet samme sted i 2021, sier Alexander Bonsaksen om avlysningen av parets Italia-fest.

Han sier at han synes det er synd, men også at det «akkurat i denne situasjonen» ikke er det verste som skjer i verden. Paret opplyser at de med den relativt tidlige avlysningen sørger for at gjestene får igjen pengene de har betalt for reisen til Toscana.

For egen del er de usikre på hva den vil koste. Silje Norendal påpeker at mange av leverandørene til bryllupet i Italia kan ha gått konkurs og at det i stor grad kan komme til å påvirke forberedelsene før festen forhåpentlig kan gå av stabelen om 15 måneder.

– Vi får bruke tiden fremover til å spare, sier Alexander Bonsaksen med tanke på ekstrautgiftene.

Publisert: 18.03.20 kl. 12:24

