SLITEN: Silje Norendal (26) pådro seg tre brudd i høyre legg og ankel etter å ha landet flatt på kulen etter et slopestyle-hopp i US Open i Vail. Foto: PRIVAT

Snowboard-Silje om skrekkskaden: – Urutinert av meg

Norges kvinnelige snowboardstjerne Silje Norendal (26) bebreider seg selv for skrekkskaden som påførte henne to brudd i leggen og ankelen i høyre ben.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg gjorde en stor feil. Før jeg kom til hoppkanten visste jeg at jeg hadde for liten fart. Jeg gjorde en feil som jeg kanskje gjorde for 10 år siden. Det var urutinert av meg. Jeg visste egentlig at det ikke ville gå bra, forteller Silje Norendal fra sofaen hjemme i Oslo.

Operasjonen i USA etter uhellet under oppvarmingen foran slopestylekonkurransen i US Open i Vail forrige uke tok tre timer. Skaden var verre enn legen forutså. Bruddene i hvert av leggbena er rene, mens det såkalte spiralbruddet ned i ankelen er mer komplisert. Hun har fått operert inn 14 skruer og en lang stang i høyre legg og ankel.

Silje Norendal finner trøst i at «det bare er ben», ingen ledd- og korsbånd, som røk da hun landet for tidlig på flaten på kulen etter å ha hoppet for kort.

NARKOSE: Silje Norendal ble liggende en halv time i bakken etter benbruddet. Hun ble lagt i narkose for at personellet skulle få av henne snowboard-støvelen. Foto: Privat

– Jeg visste med en gang at noe brakk. Det var som når du knekker en kvist i to for å legge dem på et bål i skogen, forklarer hun.

Hun anslår at hun ble liggende på snøen en halv time før ambulansen kom. Hun måtte legges i narkose før personellet kunne trekke støvelen av det skadde benet hennes. Reisen fra USA hjem til Norge tok 24 timer. På spørsmål om hun er forespeilet hvor lang tid rehabiliteringen vil ta, svarer hun at målet hennes er å være tilbake på brettet og snø i New Zealand i august.

– Legen som opererte meg i USA sa at jeg vil være hundre prosent frisk etter seks måneder. Denne sesongen ble litt teit fra begynnelsen. Totalt fikk jeg to uker på snø. Men jeg følte meg bra, og jeg er sulten på å fortsette. Jeg har ting inne, sier Silje Norendal.

Før jul falt hun og ødela skulderen i forbindelse med en Big Air-konkurranse i den kommende OL-arenaen i Beijing.

SILJES HØYRE LEGG: Legen som opererte Silje Norendal i USA satte inn en lang stålstang og totalt 14 skruer i hennes høyre legg og ankel. Foto: Privat

Under opptreningen var målet hennes å kunne avslutte sesongen med X Games Norge i Hafjell 7. og 8. mars denne helgen, tre år etter at hun vant sitt fjerde X Games-gull - i Big Air i OL-anlegget fra 1994.

I comebacket før uhellet i US Open kom hun på 7. plass i Dew Tour i Colorado og 2. plass i verdenscupen i Calgary i slopestyle.

Før og umiddelbart etter forrige OL i Pyeongchang ga hun uttrykk for at neste OL i 2022 var uaktuelt. Hun skiftet imidlertid fort mening og bestemte seg for å satse fire år til.

– Er det fortsatt slik?

– Det er planen, det. Det er for tidlig å skulle legge det fra meg, selv om jeg vet at mamma skulle ønske at jeg gjorde det, svarer Silje Norendal på VGs spørsmål.

SPIRALBRUDD: Bruddene i Silje Norendals begge leggben er rene og ukompliserte. Det er litt verre med det såkalte spriralbruddet ned i ankelen. Foto: Privat

Kjæresten og forloveden, landslagsback Alexander Bonsaksen (33), bestemte seg for å spille ytterligere to år for finske KooKoo i den finske toppserien i ishockey et par dager før Silje Norendal gikk over ende i US Open. Hun sier «det er drømmescenarioet» at de to kan få enda et OL sammen, slik at begge to senere kan si at de fikk gode karrierer.

Alexander Bonsaksen skal spille OL-kvalifisering for Norge 27.-30. august. OL-kvalifiseringen for Silje Norendal og snowboarderne starter også neste sesong.

Alexander Bonsaksen kom hjem fra Finland til parets leilighet i Oslo i går, etter at Silje Norendal hadde tilbrakt noen dager hjemme hos sin mor i Kongsberg. VM- og landslagsveteranen har også vært satt ut av spill den siste tiden på grunn av skade.

Dette er ikke første gang Norendal er uheldig:

Publisert: 06.03.20 kl. 09:43 Oppdatert: 06.03.20 kl. 10:02

