ZLATAN UTEN TILSKUERE: Zlatan Ibrahimovic’ Milan må i likhet med alle andre klubber i Serie spille sine kommende kamper frem til 3. april for lukkede dører. Bildet er fra oppgjøret mot Inter 9. februar (Inter vant 4–2). Foto: Fabrizio Carabelli / IPA / IPA Milestone

Italia: All idrett uten tilskuere i én måned

Italias regjering har besluttet at alle landets idrettsarrangementer – inkludert toppserien i fotball – skal avvikles uten tilskuere frem til 3. april.

Det melder britiske Sky Sports onsdag kveld.

Italias sportsminister Vincenzo Spadafora orienterte tidligere i ettermiddag parlamentet om hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å hindre spredning av coronaviruset i forbindelse med idrettsarrangementer i Italia.

Italia er hardest rammet av coronautbruddet i Europa, spesielt nord i landet.

Alle ligakampene i Serie A, Italias toppserie i fotball, vil bli spilt bak lukkede inngangsdører den neste måneden. Totalt vil 32 kamper bli berørt. Utestengelsen av publikum vil gjelde for alle typer idrettsarrangementer frem til 3. april, det vil si begynnelsen av vår påskeuke.

Tiltaket rammer også rugbylandskampen i den såkalte seksnasjonersturneringen mellom England og Italia 14. mars. Kommende helgs oppgjør mellom Italia og Irland i Dublin er allerede avlyst.

Vincenzo Spadafora ga beskjed om at italienske myndigheter vil gjøre alt de kan for at planlagte kamper og konkurranser kan avvikles, betinget av at de involverte - spillere, utøvere, trenere og støttepersonell - må følge «veldig klare retningslinjer» for helse- og smittebeskyttelse.

Sportsministeren omtaler tiltakene som et «dekret», som også - når det straks blir offentliggjort - vil inneholde retningslinjer for hvordan aktiviteter og sport for almenheten bør bedrives de neste drøyt fire ukene.

– Det vil ikke være nødvendig å stoppe alt over alt så lenge alle anbefalinger blir fulgt. Vi vil tillate rekreasjon og fysisk aktivitet, med forbehold om at det skjer med forsiktighet, skal Vincenzo Spadafora ifølge Sky Sports ha uttalt i sin orientering til Italias parlament onsdag ettermiddag.

Publisert: 04.03.20 kl. 21:19

